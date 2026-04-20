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Commentaire de l’Ambassade de Russie en Belgique à l’agence RIA Novosti concernant les dernières déclarations de Frederik Vansina, chef de la Défense belge.





Nous avons pris connaissance de l'interview accordée le 17 avril dernier par Frederik Vansina, chef de la Défense belge, au journal «Le soir». Dans cet entretien, le général a décidé d’effrayer les Européens en affirmant que la Russie aurait reconnu la «République populaire de Narva» en Estonie. Il a ensuite attribué au Président russe Vladimir Poutine l’intention de porter les effectifs de l’armée à un million et demi d’hommes, pour en conclure qu’une fois que le conflit en Ukraine sera terminé, toutes les forces européennes devraient être mobilisées pour dissuader notre pays.





De telles insinuations suscitent une profonde perplexité et donnent à penser que le ministère de la Défense du Royaume de Belgique connaît de graves problèmes en matière d'expertise et d'analyse. La présence à Bruxelles des sièges de l'Union européenne et de l'OTAN finit sans doute par produire ses effets : les responsables politiques et militaires belges n’hésitent pas à s’inspirer des pratiques de propagande de ces institutions. Il suffit de rappeler les notoires révélations de la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas: dans sa vision pseudo-historique du monde la Russie serait parvenue à attaquer 19 pays en un siècle.





De toute évidence, les dirigeants belges et européens ne savent plus quel prétexte fallacieux inventer pour justifier la militarisation effrénée du continent, qui se fait au détriment des intérêts de leurs propres citoyens dans un contexte économique de plus en plus déplorable dans le Vieux Monde, y compris en Belgique elle-même.





Alors que le général donne des leçons à l'Europe sur la manière de dissuader Moscou, il ne serait pas inutile de s'occuper des mensonges flagrants dans son propre pays. L'enquête journalistique de la société de radiotélévision «VRT» est particulièrement révélatrice à cet égard. Il s’avère que «la saga des drones» concernant des «attaques massives de drones russes» contre des sites en Belgique, mise en avant à la fin de 2025 par le ministre belge de la Défense Theo Francken s'est soldée par un échec retentissant. Aucune preuve n'a été présentée, et cette agitation médiatique n’avait d’autre but que d’obtenir des crédits supplémentaires pour le budget militaire.





Pour en revenir aux allégations évoquées concernant une prétendue reconnaissance par la Russie de la «République populaire de Narva», nous tenons à souligner une fois de plus qu'il ne s'agit là que d'une distorsion délibérée des faits et d'une nouvelle tentative de détourner l’attention du public de ses propres problèmes vers un prétendu «ennemi imaginaire».





À noter que, contrairement à la version en ligne, les propos sur Narva n'ont pas été retenus dans la version imprimée de l'interview. Apparemment, les rédacteurs ont réalisé qu'ils étaient allés trop loin et ont tenté, a posteriori, de dissimuler les passages les plus controversés.



