Bonjour à tous, nous sommes le mardi 21 avril, il est environ 9 heures du matin. Je fais cette vidéo car beaucoup d'entre vous m'ont demandé mon avis sur le projet de loi qui sera débattu au Parlement, s'il est présenté, concernant la réglementation de la géo-ingénierie clandestine. Partons donc du principe que la géo-ingénierie clandestine existe parce que les armées en ont besoin, notamment pour faciliter les communications radar en bande K.





Seul Rosario l'affirme, outre moi, ou du moins il l'a toujours dit en premier et je continue de le souligner. Mais personne d'autre ne le dit, et c'est étrange, très étrange. Pourquoi est-ce étrange ? Parce que si l'on prend en compte le fait que la géo-ingénierie est utilisée par l'armée, des choses vraiment intéressantes apparaissent. Tout d'abord, comme je l'ai toujours dit, la géo-ingénierie est pratiquée par tous les États, toutes les armées y ont recours, je ne vois donc pas comment elle pourrait être interdite.





Permettez-moi d'expliquer. Prenons un exemple, car beaucoup me disent qu'il vaut mieux interdire que réglementer. Or, interdire est impossible, c'est tout simplement illogique, pour la simple raison que l'aviation militaire est impliquée dans la géo-ingénierie clandestine et la pratique. Donc, si nous demandons une interdiction, nous demandons à l'aviation militaire de cesser toute géo-ingénierie et de contrôler l'aviation civile lorsqu'elle s'y adonne. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que la géo-ingénierie clandestine concerne la majeure partie de l'aviation civile.





Prenons un exemple : imaginons que cette loi soit adoptée et que je dispose d'une escadrille de chasseurs prêts à intercepter les avions équipés de skis de détection. Un avion équipé de skis de détection me dépasse et je déploie les chasseurs de l'aviation militaire. L'aviation militaire, qui à ce moment précis pratique la géo-ingénierie clandestine, déploie donc des chasseurs pour intercepter un avion civil qui effectue la mission qui lui est confiée. Et que se passe-t-il, évidemment ? Il arrive qu'un avion transporte des otages à son bord, précisément parce qu'il s'agit d'un avion civil.





Alors, que se passe-t-il ? L'avion s'approche de la compagnie aérienne, les otages doivent atterrir, et ensuite peut-être, je ne sais pas, arrêter le pilote, etc. Vous comprenez que c'est impossible ? Il est irréalisable d'interdire la géo-ingénierie clandestine, précisément parce que l'autorité chargée de faire appliquer la loi est celle qui la pratique. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord.





En revanche, la réglementer serait, à mon avis, préférable. Ce serait préférable car, entre autres, je pense que c'est tout simplement impossible. J’aimerais voir en Floride, par exemple, où ils ont adopté cette loi interdisant la géo-ingénierie clandestine, si les avions continuent à la pratiquer.





Et que se passe-t-il si un avion croise un avion épandeur ? Que font-ils ? Déploient-ils des chasseurs ? Font-ils atterrir l'avion sur un aéroport militaire et arrêtent-ils le pilote ? Je ne le crois pas vraiment, car sinon, l'affaire serait partout dans les journaux et nous serions au courant grâce aux contre-informations. En Floride, à ma connaissance, la géo-ingénierie est toujours pratiquée, malgré une loi qui l'interdit formellement. Que pourrait-on faire en la réglementant ? Tout d'abord, il serait utile de mieux comprendre son fonctionnement, de se familiariser avec ses applications et d'observer les conséquences réelles et objectives de la géo-ingénierie sur les écosystèmes et notre vie quotidienne.





À partir de là, certains débats pourraient s'ouvrir, car jusqu'à présent, la géo-ingénierie a toujours été niée et, par conséquent, n'est pas un sujet de discussion, ni au niveau scientifique ni au niveau institutionnel. Au niveau institutionnel, cependant, elle a déjà été discréditée ; par conséquent, à mon avis, la réglementer est préférable dans ce cas précis. C'est préférable car on ne s'oppose pas à l'aéronautique militaire, mais on utilise cette entité pour mieux comprendre son fonctionnement, ses implications et les composés utilisés. Nous avons effectué l'analyse, qu'elle soit positive ou négative, nous le savons, mais nous ignorons précisément le rôle de ces composés et leur impact sur le climat.





Nous pourrions donc avoir une discussion de ce type. Pour moi, objectivement, interdire la géo-ingénierie est irréalisable, quel que soit le point de vue. La réglementer est plus faisable, précisément pour les raisons que je viens d'exposer. Nous ne pourrons évidemment pas non plus l'interdire, car, je le répète, il s'agit d'une arme militaire utilisée par tous les États. Je ne crois donc pas qu'il soit possible d'y accéder depuis les commandes qui régulent la dispersion de ces substances dans l'atmosphère et dans l'espace dont nous avons tous besoin.





J'espère avoir été clair et avoir répondu aux interrogations que beaucoup nourrissaient à ce sujet. Je ne sais pas si Rosario partagera mon avis. S'il n'est pas d'accord, nous sommes là pour écouter le sien également. On verra bien. Je ne lui en ai pas parlé, c'est mon idée, et je la maintiens telle quelle. À mon avis, il serait préférable aujourd'hui d'essayer une réglementation, précisément pour les raisons que je viens d'exposer.





Sur ce, je vous souhaite une belle journée.