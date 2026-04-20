Emirats Arabes Unis : centre d'ensemencement des nuages

https://x.com/alsafi_husien/status/2046145590069747723





Incroyable !





Après que l’Iran a bombardé le centre secret d’ensemencement des nuages, de retrait des nuages, du brouillard et des radars aux Émirats...





Soudain le climat a changé en Irak et en Iran, et il pleut maintenant chaque semaine, les températures ont beaucoup changé avec une différence de 5 degrés, et c’est un chiffre très important.





Les inondations sont revenues en Iran après qu’ils souffraient d’une sécheresse très sévère, au point que le gouvernement iranien envisageait de déplacer la capitale iranienne de Téhéran vers le sud de l’Iran à cause de la sécheresse.





L’objectif de ce centre était de détruire le secteur agricole en Iran et en Irak, ce qui entraînerait la destruction du cheptel, et provoquerait une catastrophe de sécheresse et de désertification.





L’ignorance est encore plus mécréante et hypocrite .......





https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_seeding_in_the_United_Arab_Emirates



