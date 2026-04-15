Le piège de l’IA : pourquoi les entreprises courent vers l’abîme des licenciements massifs… et pourquoi seule une « taxe robot » pourrait les arrêter

Le Collectif citoyen, France-Soir Publié le 15 avril 2026 - 17:00





Analyse économique : en février 2026, Jack Dorsey, fondateur et PDG de Block (ex-Square), supprime près de la moitié des 10 000 postes de l’entreprise. Sa phrase reste gravée : « L’IA a rendu beaucoup de ces rôles inutiles ». Quelques mois plus tôt, Salesforce remplace 4 000 agents du support client par des agents IA autonomes. Au total, plus de 100 000 licenciements dans la tech américaine en 2025, dont plus de la moitié directement attribués à l’intelligence artificielle. Et ce n’est que la partie émergée : selon Eloundou et al. (2024), 80 % des travailleurs américains occupent des postes dont une partie significative des tâches est désormais automatisable par les grands modèles de langage.





Une étude théorique publiée en mars 2026 sur arXiv (2603.20617v1) par Brett Hemenway Falk (Université de Pennsylvanie) et Gerry Tsoukalas (Boston University) apporte une réponse mathématiquement implacable : le piège de la demande. Dans un marché concurrentiel, chaque entreprise a un intérêt individuel à automatiser massivement, même si collectivement elles détruisent la demande dont elles ont besoin pour survivre. C’est un dilemme du prisonnier version IA.

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