Météo France affirme que depuis 1850 la France avec moins de 1% du co2 mondial se réchauffe deux fois plus vite que la planète, les archives prouvent le contraire

Patrice Gibertie – Le 5 avril 2026





Ce sont ainsi les pays les plus peuplés et industrialisés qui apparaissent en haut du classement des pays les plus pollueurs au monde. Les trois pays les plus gros émetteurs de CO2 sont donc :

La Chine responsable à hauteur de 32.9% des émissions de CO2 , en grande partie dues à l’exportation de biens de consommation et à sa forte dépendance au charbon ;

Les États-Unis responsables à hauteur de 12.6% ;

L’Inde responsable à hauteur de 7.0%.

On observe que l’Allemagne est, avec beaucoup d’avance, le pays européen qui émet le plus de CO2 à cause de sa forte dépendance au charbon. Ainsi, ¼ des émissions de CO2 de l’Union Européenne proviennent de l’Allemagne. La France échappe au classement grâce au nucléaire, énergie majoritaire dans le pays et non émettrice de carbone.

LA FRANCE NE PRODUIT PAS DE CO2 MAIS ELLE SE RECHAUFFE BEAUCOUP? ON VA GRILLER

Les experts escrologistes ont frappé fort, la France se serait réchauffée de 2,5° depuis 1850 contre 1,5 pour le reste de la planète…N’imaginez pas qu’ils s’appuient sur des données vérifiable…Météo France n’existait pas en 1850…Tout découle des mathématiques, des modèles informatiques, bref du monde FACTICE dont parle Didier Raoult

Pourquoi c’est compliqué

Les mesures fiables et continues depuis 1850 sont très rares en France. Le réseau météo national s’est structuré progressivement à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. La plupart des longues séries disponibles aujourd’hui ont été homogénéisées par Météo-France (corrections pour changements de lieu, instruments, observateurs, urbanisation progressive, etc.) et correspondre… aux modèles. Les données vraiment brutes anciennes sont souvent dans des archives papier ou des bases partielles.





La suite :





https://pgibertie.com/2026/04/05/meteo-france-affirme-que-depuis-1850-la-france-avec-moins-de-1-du-co2-mondial-se-rechauffe-deux-fois-plus-vite-que-la-planete-les-archives-prouvent-le-contraire/



