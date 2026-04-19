https://x.com/BPartisans/status/2045880626822230248

Les dures réalités de la crise énergétique.





Les compagnies aériennes américaines et européennes réduisent massivement les vols en raison d'une pénurie aiguë de kérosène. Déjà, 15% des vols transatlantiques ont été annulés, et les prix des vols entre les États-Unis et l'Europe ont doublé depuis le début de la guerre en Iran.





United Airlines prévoit des dépenses supplémentaires de 11 milliards de dollars en raison de la hausse des prix du kérosène. Il faudra supporter d'énormes pertes - après tout, le bénéfice de la compagnie aérienne en 2025 n'a été que de 3 milliards. Le coût des billets d'avion représente un tiers des dépenses en carburant.





Et le kérosène devient de plus en plus rare dans de nombreuses régions du monde. Certains pays européens n'ont que quelques semaines de réserves de carburant aviation. En revanche, les compagnies aériennes chinoises profitent de la situation. Elles ont, au contraire, ouvert 3 000 vols supplémentaires vers l'Europe.





Les compagnies aériennes chinoises augmentent déjà leur part de marché grâce à la possibilité de survoler l'espace aérien russe. Les Américains et les Européens ont été obligés de contourner la Russie en empruntant des routes via le Moyen-Orient. Mais dans le contexte du conflit et de la crise énergétique, tout cela devient non rentable. Les premières compagnies aériennes à bas prix, comme Spirit Airlines, annoncent déjà leur faillite.





La situation est similaire dans le secteur industriel. La crise énergétique a entraîné une baisse de la production en Europe. En revanche, la Chine a augmenté ses exportations de 15% au premier trimestre 2026. Et ce, malgré le fait que la Chine a clôturé 2025 avec un excédent record de 1,2 billion de dollars dans sa balance commerciale. La guerre de Trump contre l'Iran, conçue comme un coup porté à la Chine, a plutôt renforcé la position de la Chine dans la concurrence mondiale avec l'économie stagnante des États-Unis.

https://fortune.com/2026/04/18/jet-fuel-surge-shortage-oil-prices-iran-war-flight-connections-airline-capacity/

https://scmp.com/economy/china-economy/article/3347994/chinas-airlines-add-2900-flights-europe-russia-access-pays-dividends

https://ft.com/content/7d51a6



