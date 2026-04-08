France-Soir avec AFP Publié le 08 avril 2026 - 10:44





Les États-Unis et l'Iran se sont accordés mardi pour un cessez-le-feu de deux semaines, un peu plus d'une heure avant l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump qui menaçait de détruire la République islamique.

Les deux pays devraient entamer vendredi des pourparlers au Pakistan, pays médiateur dans la guerre au Moyen-Orient.

Si le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, assure que le cessez-le-feu s'applique "partout, y compris au Liban et ailleurs", l'armée libanaise a appelé mercredi matin les déplacés à ne pas revenir dans le sud du pays où les frappes se poursuivent, Israël affirmant que le Liban n'est pas inclus dans la trêve entre l'Iran et les États-Unis. "L'armée appelle les citoyens à attendre avant de revenir dans les villes et villages du sud", a-t-elle dit dans un communiqué alors qu'un petit nombre de personnes a été vu dans la région de Tyr revenant en voiture vers des zones qu'ils avaient évacuées au début de la guerre.

Ce mercredi matin, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes sur le sud du Liban, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), après avoir émis un nouvel ordre d'évacuation pour la région de Tyr.

Le Hezbollah pro-iranien, pour sa part, n'a plus revendiqué d'attaques contre Israël depuis 01 h 00 locale environ (mardi 22 h 00 GMT), alors qu'un cessez-le-feu de deux semaines est entré en vigueur entre les États-Unis et l'Iran. Israël a affirmé que la trêve ne concernait pas le Liban.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que pour Washington, la victoire était "totale et complète." Les États-Unis vont interrompre les attaques sur l'Iran durant deux semaines, et Téhéran va en retour rouvrir temporairement le détroit d'Ormuz.

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https://www.francesoir.fr/politique-monde/treve-entre-l-iran-et-les-etats-unis

https://x.com/TheCradleMedia/status/2041900978744549703

URGENT | Le Wall Street Journal rapporte que l'Iran a informé les médiateurs qu'il ne rencontrera des responsables américains à Islamabad que si les attaques israéliennes sur le Liban cessent, ajoutant qu'il pourrait également revenir sur l'ouverture du détroit d'Ormuz.

5h28 pm – le 8 avril 2026

https://x.com/PressTV/status/2041913400205218210

Dans son dernier message, le commandant de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution islamique, le brigadier général Seyyed Majid Mousavi, déclare qu'une attaque contre le Hezbollah est une attaque contre l'Iran, ajoutant que l'Iran prépare une réponse massive aux crimes brutaux du régime sioniste.

6h17 pm – le 8 avril 2026



