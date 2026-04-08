Le prix de référence du gaz va augmenter en mai de 15,4 % pour les trois quarts des abonnés

France-Soir avec AFP Publié le 08 avril 2026 - 16:01





Le prix de référence du gaz va augmenter de 15,4 % à compter du 1er mai pour les trois quarts des abonnés, conséquence des perturbations énergétiques liées à la guerre au Moyen-Orient qui ont fait grimper les cours des marchés, a annoncé mercredi la Commission de régulation de l'énergie (CRE), gendarme du secteur.

Cette hausse du "prix repère" du gaz concernera les quelque 7,5 millions de ménages ayant souscrit une offre de fournisseur indexée sur ce prix moyen qui varie tous les mois.

Ainsi, 73 % des abonnés résidentiels au gaz verront leur facture mensuelle augmenter de 6,19 euros TTC en moyenne au mois de mai, a indiqué la CRE dans un communiqué.

L'autorité administrative indépendante rappelle que "cette hausse intervient au printemps, période à laquelle il est moins nécessaire de recourir au chauffage, atténuant l’impact sur la facture des ménages".

Cette augmentation est la "conséquence de la hausse des prix sur les marchés du gaz qui ont ponctuellement doublé", en raison de la guerre au Moyen-Orient, faisant donc évoluer la part "approvisionnement", l'une des trois composantes de la facture à côté des taxes et des coûts d'acheminement, a-t-elle aussi précisé.

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