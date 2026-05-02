Données sur les effets indésirables des vaccins anti-COVID-19 – entre surveillance active, pharmacovigilance passive, perceptions publiques et suppression institutionnelle des signaux

Le Collectif citoyen, France-Soir Publié le 02 mai 2026 - 10:30

Les débats sur la sécurité des vaccins anti-COVID-19, en particulier ceux à ARNm, persistent en 2026. En analysant différentes sources (le rapport n°19 de pharmacovigilance de l’ANSM de décembre 2021, le sondage MIS Group pour France-Soir et BonSens.org de février 2026, les données v-Safe analysées par ICAN, et le rapport intérimaire explosif du Sénateur Ron Johnson [Permanent Subcommittee on Investigations – PSI, 29 avril 2026]), il est possible de dresser un état des lieux factuel sur ce sujet.

Les différentes sources permettent de mettre en lumière un contraste marqué entre les systèmes de surveillance officiels (souvent passifs), les données de pharmacovigilance active (v-Safe), et une gestion institutionnelle qui a privilégié le maintien du narratif vaccinal au détriment d’une investigation transparente des signaux de sécurité.

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