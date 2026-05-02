Confiance brisée : le CDC américain change de discours sur les vaccins et l’autisme… pendant que la France vit une crise de défiance historique

Le Collectif citoyen et Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 02 mai 2026 - 12:30





Aux États-Unis, une simple mise à jour de site internet a fait l’effet d’une bombe dans le monde de la santé publique. Le 19 novembre 2025, le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a profondément modifié sa page officielle consacrée aux vaccins et à l’autisme.

L’article de TIME du 30 avril 2026, signé Jeffrey Kluger, résume parfaitement la situation : « Les vaccins ont longtemps été considérés par les experts comme l’une des interventions médicales les plus étudiées, et dans l’ensemble, les Américains y restent globalement favorables selon un sondage Pew Research. Mais pendant le second mandat du président Donald Trump, l’agence qui fait des recommandations sur les vaccins — le CDC — a, sans nouvelle preuve scientifique, semé un nouveau doute sur leur sécurité et ressuscité le lien infirmé entre vaccins et autisme. » Intéressant, chez Time, on cherche à comprendre l'impact de la communication, sans chercher vraiment à comprendre les causes de la perte d'adhésion à la vaccination.

Avant le 19 novembre 2025, le site du CDC affirmait sans équivoque : « Des études ont montré qu'il n'existe aucun lien entre la vaccination et le développement d'un trouble du spectre autistique. »

Après : « L'affirmation « les vaccins ne causent pas l'autisme » n'est pas fondée sur des preuves car les études n'ont pas exclu la possibilité que les vaccins infantiles causent l'autisme. » Et il ajoute que « des études soutenant un lien ont été ignorées par les autorités sanitaires. »

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