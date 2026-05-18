En Provence, des champs de lavande rasés au profit de l'élevage industriel

France-Soir Publié le 18 mai 2026 - 14:40





Les champs de lavande, symbole s'il en est de la Provence, s’effacent peu à peu. Dans plusieurs régions du sud-est de la France, la lavande recule sous l’effet du changement climatique, des maladies et des difficultés économiques. Et dans les terres abandonnées par cette culture emblématique, l'élevage de poules pondeuses s'installe.

Dans certains territoires des Alpes-de-Haute-Provence ou du Vaucluse, des projets de bâtiments industriels accueillant plusieurs dizaines de milliers de poules apparaissent là où poussaient auparavant lavandin et plantes aromatiques. Les températures augmentent et les sécheresses répétées fragilisent les plantations. Surtout, la filière subit les ravages de la cicadelle, un insecte qui transmet une bactérie responsable du dépérissement des plants. Certaines exploitations ont perdu une grande partie de leur production en quelques saisons seulement.

À cela s’ajoutent les difficultés économiques. Les coûts explosent, notamment à cause de la concurrence internationale venue d’Europe de l’Est ou d’Asie, qui fragilise les producteurs français. Comme le rapporte Reporterre, beaucoup d’agriculteurs peinent désormais à vivre uniquement de la lavande. Certains choisissent de vendre leurs terres ou de diversifier leur activité. L’élevage de volailles apparaît alors comme une solution rentable pour des exploitations en difficulté. Les bâtiments peuvent être financés par de grands groupes agroalimentaires et offrent des revenus plus prévisibles que les cultures aromatiques soumises aux aléas climatiques.





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