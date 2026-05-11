Etats-Unis : lutte citoyenne contre les data centers

Je m'appelle Rhiannon. J'habite dans le Massachusetts, à quelques kilomètres seulement du futur centre de données. Je n'étais même pas au courant de ce projet jusqu'à il y a deux ou trois semaines, ce qui est étonnant car je suis très attentive à ce sujet.

Je voulais d'abord savoir si des personnes de ma communauté, présentes ce soir, sont favorables à l'implantation d'un centre de données dans le comté de Cumberland. Non. J'aimerais également lire des témoignages de personnes vivant dans des communes où des centres de données sont déjà installés. « Je vis ici depuis 81 ans. Je ne peux plus rester.» « Ma mère a vécu ici toute sa vie, 82 ans.» Elle n'est pas contente, mais elle souhaite partir. « Ma voisine lavait mon linge et a taché toute une machine de blanc avec cette eau brunâtre.» (Conversation entre une journaliste et une habitante) « Pensez-vous que l'eau soit potable ?» « Non, j'achète de l'eau.» Ont-ils pris des mesures à ce sujet ? Non, pas du tout. Avez-vous reçu la moindre information ? Non, aucune.

« Voici la pression de l'eau dans ma cuisine : un filet d'eau.» « C'est là que je remplis mes seaux pour tirer la chasse d'eau.» « Je ne peux plus respirer chez moi.» « Ça sent le gaz dehors.» « Vous savez, quand vous allumez votre cuisinière et que le gaz s'échappe avec ce petit tic-tac ? C'est exactement ça.» « Ma facture d'électricité et de gaz est plus élevée que mon crédit auto.»

« La pollution lumineuse est telle qu'on n'a même pas besoin de veilleuse. On peut se promener dans la maison la nuit et tout voir. C'est tellement lumineux.» Et ma citation préférée, d'un avocat de Microsoft : « Personne ne veut vraiment d'un centre de données dans son jardin. Moi non plus.»

Une fois opérationnels, les centres de données ne créent pas beaucoup d'emplois. Alors, quel est leur impact sur les communautés ? Quelques dizaines d'emplois spécialisés, généralement en télétravail. Électricité : hausse des factures, surcharge extrême du réseau.

Qualité de l'air : augmentation des consultations aux urgences pour asthme, BPCO et autres problèmes respiratoires. Eau : baisse de pression dans les foyers, eau contaminée par des sédiments, impropre à la consommation. Pression sur les nappes phréatiques, déjà fragilisées dans le sud du New Jersey par une surconsommation et plusieurs années de sécheresse estivale.

Le comté de Cumberland est le plus pauvre du New Jersey. Ce projet n'est pas motivé par une volonté d'aider notre comté, mais par une volonté de l'exploiter.

Ces centres de données ne poussent comme des champignons que dans les communautés les plus pauvres, car les plus riches s'y opposent. Ils rendent les gens malades, pillent nos ressources, polluent l'eau, l'air, le bruit et la lumière.

Et qu'y gagnons-nous en retour ? Certainement pas d'emplois. Trois comtés de l'Indiana ont instauré un moratoire sur la construction de centres de données. Plusieurs autres en Géorgie, au Missouri, dans l'Illinois, en Arizona, et partout dans le pays, se protègent de ce fléau.

Allons-nous l'autoriser dans le comté de Cumberland ? Je voudrais demander au conseil : où irez-vous lorsque l'eau courante cessera de couler de vos robinets ? Où irez-vous lorsque l'air sera saturé d'essence et vous rendra malade ? Chercherez-vous une communauté dont les dirigeants auront eu le courage de dire non à ces milliardaires ? Ou resterez-vous dans le comté de Cumberland et laisserez-vous à vos enfants ce qu'il en reste en héritage ? Merci. Merci.