IA, le Pentagone et Google concluent un accord sur un usage de Gemini pour des opérations classifiées M. A. Publié le 01 mai 2026 – 09:50 Le Département américain de la Défense diversifie ses fournisseurs IA. Quelques mois après la directive du président Donald Trump ordonnant à son administration de cesser l’usage de Claude (Anthropic), le Pentagone conclut un accord avec un autre géant, Googl

M. A. Publié le 01 mai 2026 – 09:50





Le Département américain de la Défense diversifie ses fournisseurs IA. Quelques mois après la directive du président Donald Trump ordonnant à son administration de cesser l’usage de Claude (Anthropic), le Pentagone conclut un accord avec un autre géant, Google. La firme de Menlo Park rejoint OpenAi de Sam Altman et xAI d’Elon Musk.

Début 2026, un bras de fer intense a opposé Anthropic à l'administration Trump, déclenché par le refus de l'entreprise d'autoriser un usage sans restrictions de ses modèles d'IA par le Pentagone, notamment pour des applications militaires sensibles comme les armes autonomes ou la surveillance de masse. Le 27 février, Donald Trump a ordonné à toutes les agences fédérales de cesser immédiatement l'utilisation des technologies Anthropic, qualifiant l'entreprise de "left-wing nut jobs" sur Truth Social, tandis que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth la désignait comme un "risque pour la chaîne d'approvisionnement". Anthropic a riposté par un procès en mars, obtenant une injonction préliminaire contre cette mesure.

“Dans les limites de la loi”

Quelques heures seulement après l'annonce de Trump, OpenAI a signé un accord classifié avec le Pentagone pour fournir ses outils d'IA aux réseaux militaires confidentiels, s'engageant à finaliser la transition d'ici fin 2026 et acceptant les conditions refusées par son rival pour un accord estimé à plusieurs centaines de millions.

Malgré les assurances de Sam Altman selon lesquelles ses modèles ne serviraient ni à des systèmes létaux autonomes ni à une surveillance massive des citoyens, l'accord a provoqué des remous internes chez OpenAI. Le 7 mars, une directrice a démissionné publiquement, invoquant son opposition à un usage militaire sans supervision judiciaire et à des armes autonomes létales, soulignant les tensions éthiques au sein de l'entreprise. D'autres employés chez OpenAI tout comme chez Google, ont exprimé un soutien à Anthropic via des pétitions internes.

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