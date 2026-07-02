Carte des data centers en France : les régions qui les attirent et pourquoi

15/05/2026 Clément Talleu

En cinq ans, la France est passée du statut de marché secondaire à celui de quatrième hub européen de data centers, derrière Francfort, Londres et Amsterdam — l'ensemble formant le club FLAP-D (Frankfurt-London-Amsterdam-Paris-Dublin) que suivent CBRE, JLL et Knight Frank.



Paris concentre la quasi-totalité de la capacité installée en colocation, mais l'électricité disponible, la connectivité fibre et sous-marine et le foncier industriel redessinent en ce moment la carte : Marseille s'impose comme porte vers l'Afrique et l'Asie, Dunkerque et les Hauts-de-France attirent les hyperscalers, OVHcloud reste solidement implanté à Roubaix.



L'accélération de l'IA générative pousse les opérateurs à demander des raccordements de 100 à 1 000 MW par site, alors que RTE annonce des délais de raccordement haute tension de 2 à 7 ans. C'est désormais le réseau électrique, plus que le foncier, qui décide où s'installe un data center en France,

Décryptage région par région des implantations, des opérateurs et des critères qui font basculer un projet d'un département à l'autre.





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