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Ciel Voilé

Doctolib : jusqu'au 2 août 2026 pour dire non

1 Août 2026, 17:54pm

https://x.com/VeriteDiffusee/status/2083554335741391032

 

Nous re-publions ce post concernant Doctolib, qui utilise désormais vos données de santé et vos ordonnances, pour entraîner son intelligence artificielle sans votre consentement explicite.

Demain, 2 août, dernier jour pour vous y opposer !

Vous êtes contre, alors agissez et suivez la manipulation à faire en 3 clic 😉

🟥🟦 DOSSIER SANTÉ : LE FICHAGE CONTINUE

Entre de bonnes mains nous pourrions trouver toute la technologie géniale, mais aujourd'hui la réalité est toute autre.

L'analyse de vos données personnelles, par une IA (qui bientôt remplacera les médecins et bien plus) sans votre consentement (ce qui est devenue une habitude) franchement c'est flippant !

Et en plus (hasard du calendrier) en pleine adoption de la loi sur l'euthanasie !

Bientôt vous recevrez un mail :

''Bonjour,

Nous avons reçu une alerte sur votre consommation de chocolat, vous êtes convoqués à 10h mardi prochain pour votre injection létale.

Merci de faire le nécessaire auprès de l'administration.''

Vous pensez que je délire ? Rappelez-vous que les effets secondaires des vaccins ne sont toujours pas officiellement reconnus, alors franchement si vous leurs faites encore confiance nous ne pouvons plus rien pour vous.

Pour les autres, vous pouvez éventuellement faire le nécessaire pour bloquer l'analyse de vos données personnelles.

Doctolib utilise désormais vos données de santé et vos ordonnances pour entraîner son intelligence artificielle sans votre consentement explicite.

Découvrez la manipulation de l'opt-out et la méthode exacte en 3 clics pour désactiver cette option et protéger votre vie privée immédiatement.

Est-ce que vous trouvez ça normal ?

(Via : https://facebook.com/share/r/1L3bMMazQo/)

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