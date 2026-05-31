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Twitter - Le 31 mai 2026





Selon les données satellitaires de la NASA (1982-2023), la Terre verdit à un rythme sans précédent dans l'histoire. Les rendements agricoles mondiaux ont augmenté de 15 à 20 % depuis 1960, une hausse presque entièrement attribuable à la fertilisation au CO₂ (Idso, 2013 ; GIEC AR6 WG1 Ch5). La mortalité due à la famine a chuté de façon spectaculaire alors même que la population mondiale a doublé, et le CO₂ y est pour beaucoup.





C'est à l'augmentation des émissions de CO₂ au cours du siècle dernier que l'on doit cette explosion de la vie végétale et de la production alimentaire végétale, fruit d'une agriculture florissante. La surface foliaire mondiale a augmenté de plus de 18 % en 40 ans, les gains les plus importants étant enregistrés en Inde et en Chine grâce à la fertilisation au CO₂. Des températures plus douces et plus chaudes allongent les saisons de croissance. Ces phénomènes sont liés à l'augmentation des niveaux de vapeur d'eau et de la couverture nuageuse à travers le monde.





Chaque augmentation de 100 ppm de CO₂ stimule généralement la croissance des plantes de 25 à 50 % dans toutes les conditions non limitées par l'eau. Cette analyse s'appuie sur 776 études réalisées entre 1993 et ​​2019, démontrant qu'un niveau moyen idéal de CO₂ de 550 ppm induit une augmentation de 38 % de la biomasse mondiale. C'est un avantage considérable pour la vie sur Terre, grâce au CO₂, un gaz à l'état de traces présent à 420 ppm (soit 0,04 %).





Ce gaz contribue également au réchauffement climatique, au même titre que la vapeur d'eau et d'autres gaz à l'état de traces aux propriétés similaires, comme le méthane (environ 1,9 ppm, soit 0,00019 %). Or, la vapeur d'eau et la couverture nuageuse sont essentielles aux précipitations et à l'ensemble du cycle hydrologique, restituant l'eau sous forme de pluie aux rivières, aux lacs et aux océans (où aboutissent 78 % des précipitations).





Voici pourquoi les serres commerciales rejettent délibérément du CO₂ à des concentrations de 1 000 à 1 500 ppm. Cela permet d'augmenter les rendements agricoles de 20 à 70 % selon les cultures. Si 1 000 ppm sont bénéfiques pour les tomates, pourquoi 420 ppm constituent-ils une « urgence » pour la planète ? La science démontre qu'une concentration de CO₂ de 600 à 1 000 ppm, associée à un réchauffement supplémentaire de 1 à 2 °C, représente un équilibre optimal pour toute la vie terrestre et marine, y compris la civilisation humaine.





Nous ne devrions pas mener une guerre contre un gaz à l'état de traces qui contribue à rendre la planète plus verte. Une concentration plus élevée de CO₂ est globalement bénéfique à la vie sur Terre.