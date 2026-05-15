PFAS : L'ONU interpelle deux géants de la chimie français





France-Soir Publié le 15 mai 2026





Les « polluants éternels » continuent de remonter à la surface. Des rapporteurs spéciaux de l’Organisation des Nations unies ont pointé du doigt deux industriels installés dans la vallée de la chimie, au sud de Lyon. Arkema et Daikin sont accusés d’avoir porté atteinte aux droits fondamentaux de riverains exposés aux PFAS, ces substances chimiques ultra-persistantes désormais retrouvées partout dans l’environnement.

Dans une lettre aux entreprises, ainsi qu'au gouvernement, plusieurs experts mandatés par l’ONU évoquent des « informations alarmantes » concernant la contamination des eaux et des sols autour des plateformes industrielles de Pierre-Bénite. Les rapporteurs s’inquiètent notamment des conséquences sanitaires possibles pour les habitants, et dénoncent un manque de transparence.

Les PFAS, pour substances per- et polyfluoroalkylées, regroupent plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950. On les retrouve dans les poêles antiadhésives, les textiles imperméables, les mousses anti-incendie ou encore certains emballages alimentaires. Ces molécules se dégradent extrêmement lentement et s’accumulent dans l’eau, les sols, les animaux et le corps humain.

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