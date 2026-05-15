Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

PFAS : L'ONU interpelle deux géants de la chimie français

15 Mai 2026, 18:49pm

PFAS : L'ONU interpelle deux géants de la chimie français


 

France-Soir Publié le 15 mai 2026


 

Les « polluants éternels » continuent de remonter à la surface. Des rapporteurs spéciaux de l’Organisation des Nations unies ont pointé du doigt deux industriels installés dans la vallée de la chimie, au sud de Lyon. Arkema et Daikin sont accusés d’avoir porté atteinte aux droits fondamentaux de riverains exposés aux PFAS, ces substances chimiques ultra-persistantes désormais retrouvées partout dans l’environnement.

Dans une lettre aux entreprises, ainsi qu'au gouvernement, plusieurs experts mandatés par l’ONU évoquent des « informations alarmantes » concernant la contamination des eaux et des sols autour des plateformes industrielles de Pierre-Bénite. Les rapporteurs s’inquiètent notamment des conséquences sanitaires possibles pour les habitants, et dénoncent un manque de transparence.

Les PFAS, pour substances per- et polyfluoroalkylées, regroupent plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950. On les retrouve dans les poêles antiadhésives, les textiles imperméables, les mousses anti-incendie ou encore certains emballages alimentaires. Ces molécules se dégradent extrêmement lentement et s’accumulent dans l’eau, les sols, les animaux et le corps humain.

La suite :


 

https://www.francesoir.fr/societe-environnement/pfas-l-onu-interpelle-deux-geants-de-la-chimie-francais


 

Vous aimerez aussi :
Accablée par les procès et les critiques, Bayer continue d'engranger les profits
Accablée par les procès et les critiques, Bayer continue d'engranger les profits
Etats-Unis : lutte citoyenne contre les data centers
Etats-Unis : lutte citoyenne contre les data centers
La Bretagne rose et verte, de l’omerta des grands propriétaires terriens à la chape de plomb sur les algues vertes
La Bretagne rose et verte, de l’omerta des grands propriétaires terriens à la chape de plomb sur les algues vertes
Californie : La science zombie qui empoisonne nos forêts publiques
Californie : La science zombie qui empoisonne nos forêts publiques
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso