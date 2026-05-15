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Ciel Voilé

Accablée par les procès et les critiques, Bayer continue d'engranger les profits

15 Mai 2026, 18:55pm

Accablée par les procès et les critiques, Bayer continue d'engranger les profits

Accablée par les procès et les critiques, Bayer continue d'engranger les profits

France-Soir Publié le 14 mai 2026


 

Pendant que les procès et les critiques s'accumulent, le géant allemand Bayer, propriétaire de Monsanto depuis 2018, continue d’engranger des milliards grâce aux semences agricoles et aux pesticides.

L’acquisition de Monsanto devait faire de Bayer le leader mondial incontesté de l’agrochimie. Elle lui a aussi légué un boulet judiciaire colossal. Depuis plusieurs années, des dizaines de milliers de plaintes visent le Roundup, herbicide à base de glyphosate accusé d’être cancérigène. Aux États-Unis, l’entreprise a déjà déboursé des milliards de dollars pour régler ses litiges.

Mais pendant que les tribunaux s’agitent, les ventes tiennent bon. Selon le rapport annuel 2025 du groupe, la division Crop Science a généré plus de 21 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Les semences de maïs représentent à elles seules plus de 7 milliards d’euros, en hausse de 13,2 % sur un an. Les produits à base de glyphosate, eux, restent stables malgré les controverses.

Bayer perd de l’argent à cause des procès, mais continue de gagner énormément grâce au modèle agricole qui les alimente. Les pertes nettes du groupe ont encore atteint 3,6 milliards d’euros en 2025, essentiellement à cause des charges judiciaires liées au Roundup, mais il faut croire que le jeu en vaut la chandelle... Une résilience économique qui s’explique par une dépendance profonde de l’agriculture industrielle aux semences brevetées et aux herbicides. Aux États-Unis, une immense majorité des cultures de soja et de maïs sont conçues pour résister au glyphosate. Comme le rapporte Reporterre, le système fonctionne comme un engrenage : Bayer vend à la fois les graines modifiées et les produits chimiques qui vont avec. Un modèle intégré extrêmement lucratif.


 

La suite :

https://www.francesoir.fr/societe-environnement/accablee-par-les-proces-et-les-critiques-bayer-continue-d-engranger-les


 

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