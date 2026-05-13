Publication en français du livre "Attaque du ciel" d'Antonio et Rosario Marciano

"Mon frère Antonio et moi sommes fiers de présenter notre ouvrage (Attaque du ciel : géo-ingénierie clandestine et autres crimes d’État) au public français.

Ce livre a bénéficié de la précieuse collaboration de l’association Ciel voilé qui a assuré la traduction et que nous remercions chaleureusement."





Quatrième de couverture :

En 2015, nous avons publié « Chemtrails : La guerre secrète ». Près de cinq ans plus tard, nous présentons un nouvel essai sur le sujet: suite nécessaire du précédent, il explore de nouvelles perspectives dans le problème de la bio-ingénierie clandestine et ses nombreuses implications. Avec « Attaque du ciel », nous entreprenons une exploration approfondie indispensable qui englobe des domaines et des enjeux liés au thème central. La « guerre climatique » se révèle être le point central d’où rayonnent tous les aspects de cette problématique. Métaphoriquement parlant, s’attaquer au problème des chemtrails exige, qu’on le veuille ou non, une immersion totale dans les disciplines les plus diverses, de la biologie à la médecine, de l’histoire à la psychologie, de l’ingénierie aéronautique à la météorologie, de l’économie à la politique, de la chimie à la physique quantique, et bien d’autres encore. Bien que le cadre problématique demeure inchangé, il convient de rappeler que la géo-ingénierie illégale constitue un ensemble complexe de projets et d'activités en constante évolution : un « progrès » difficile à suivre dans toute sa dynamique souvent très rapide. L'objectif principal de cette nouvelle initiative est précisément de rendre compte des tendances et applications les plus récentes dans un cadre élargi afin d'inclure l'une des périodes historiques les plus difficiles et cruciales de la planète et de l'humanité.





Antonio et Rosario Marciano



