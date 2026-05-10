Témoignage d'Inka Fuellmich

Dani : Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui, le Dr Reiner Fuellmich, un homme magnifique, un avocat international, enlevé au Mexique par les autorités allemandes et emmené en Allemagne, où il est emprisonné depuis. Hier, le 5 mai 2026, c'était son troisième anniversaire en prison. Un avocat international brillant, reconnu et raffiné, traité pire qu'un animal sous le plancher d'une étable. Aujourd'hui, je suis très fière de vous présenter sa femme, la charmante Inka Fuellmich. Bonjour Inka, comment allez-vous ?

Inka : Bonjour. Bonjour Dani. Et bonjour à tous ceux qui nous entendent. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés.

Dani : Excusez-moi, je suis un peu émue. Je ne peux pas m'en empêcher quand il s'agit de vous et de votre mari. Vous savez, je lui ai rendu visite en prison en janvier. J'y reviendrai dans un instant. Votre mari, le Dr Reiner Fuellmich, la façon dont il a été enlevé, Inka, la façon dont il a été piégé à l'ambassade du Mexique pour obtenir son passeport allemand… nous pourrons revenir sur les détails dans un instant. Mais ce que je veux souligner, c'est que pendant qu'ils arrêtaient votre cher époux pour fraude, une accusation qui s'est avérée totalement absurde, ils vous ont également arrêtée. Ils vous ont arrêtée. Ils vous ont mise en prison. Vous n'avez donc pas pu trouver de téléphone pour appeler à l'aide pour votre mari, cet avocat international si brillant. Dès son arrivée, ils l'ont incarcéré et vous ont relâchée. S'il vous plaît, Inka, Madame Inka Fuellmich, racontez-nous cette histoire, ma chérie. Et merci d'être là.

Inka : Oh oui. Je suis désolée. Je vais avoir un peu de mal avec mon anglais. Vous savez, il n'est pas très bon. D'accord. Je pense que vous me comprendrez. Oui, pour moi. Oh, regardez mes mains. Chaque fois que j'y repense, c'est douloureux, car c'était la pire situation de ma vie. Quand ils m'ont dit : « Oui, nous devons emmener votre mari en Allemagne, car il a un problème avec les autorités allemandes. Nous n'avons aucun problème avec lui ici. » Et il ne pourra jamais revenir une fois que ce sera terminé. Mais comme ça, j'ai compris que ce n'était pas le gouvernement mexicain qui voulait le faire sortir. C'étaient juste les Allemands. Et j'ai demandé : « Qu'est-ce qui m'arrive ? » Et ils ont répondu : « Oh non, il n'y a rien contre vous. Mais nous vous gardons. Vous partirez demain. » Oui. Et puis, quand ils m'ont dit : « Oui, vous devez rester ici », j'ai dit : « Oh mon Dieu ! » J'avais ma petite robe en lin et mes sandales. Et il faisait froid. Il faisait très froid, car les températures à Tijuana sont très différentes. Et il y avait un matelas en caoutchouc par terre et pas de couverture. Y a-t-il une couverture ? Vous êtes donc en train de me dire qu'on vous a jetée seule dans cette cellule horrible, transie de froid. Et combien d'heures y êtes-vous restée ? Je crois. Je devrais. Plus de 24 heures, plus de 24 heures. Et les gens allaient et venaient sans cesse, amenant de nouvelles personnes qu'ils interceptaient à la frontière, des clandestins. Et puis ils font entrer tout le monde là-dedans et ils restent un moment, à attendre un avocat pour quelque chose. Certains y passent la nuit et ils font toujours du bruit. Et ce bruit, vous savez, c'est comme dans les films. Et on n'arrive pas à dormir parce qu'on a toujours l'impression que c'est notre porte qui va s'ouvrir. Excusez-moi.

Dani : Oh, ma chérie. Vraiment désolée. Vraiment désolée. Voulez-vous faire une pause ? Voulez-vous faire une pause d'une minute ? On marque une pause. Je crois que… Qu'est-ce que c'est ? C'est une très bonne idée de mentionner ça. Je vais faire une pause.

Inka : On a d'abord appelé le consulat. J'ai réussi à le joindre par téléphone, et le conseiller a dit : « Je suis vraiment désolé, mais je ne peux rien faire pour vous. » Puis il a raccroché. Ensuite, j'avais le numéro de l'ambassade d'Allemagne à Mexico dans mon téléphone. C'était un numéro d'urgence. Si un problème survient à un ressortissant allemand, il a le droit de les appeler et ils sont tenus de l'aider. On les a donc appelés, et une femme a répondu. On lui a dit : « Il se passe quelque chose, on a besoin d'aide. » Et elle a répondu : « On ne peut rien faire pour vous. »

Daisy : Je crois qu'une ambassade a un devoir de représentation, puisque je me trouve dans un pays où elle est présente. C'est à cela que sert l'ambassade. Donc, par exemple, l'ambassade d'Allemagne aux États-Unis, où je réside, est responsable : si quelque chose m'arrive, je peux les appeler et ils sont là pour m'aider. En clair, peut-être que lorsqu'il arrive quelque chose à la famille du film, à Reiner et Inka, ils se doivent d'être là pour les aider. Or, ils ont refusé. Et je pense qu'il est très important de souligner qu'ils ont refusé d'aider, alors que c'est leur devoir d'aider leurs citoyens. Et je pense que c'est là le point crucial. Le consul allemand avec qui Reiner et Inka avaient rendez-vous pour obtenir leurs nouveaux passeports est simplement parti en disant : « Je suis très occupé », et il a coupé la file d'attente.

Inka : Et là, ils ont prétendu que Reiner ne voulait pas d'aide. C'est vraiment odieux. Oui, c'est odieux.

Dani : Je me demande si, si tu as encore cet appel sur ton téléphone, tu peux le retrouver et prouver que tu l'as bien passé, juste pour être sûr. Preuve à l'appui. Mais le fait est que vous avez tous deux été témoins de la diffusion sur haut-parleur. Vous étiez piégés. Tout était déjà en place et planifié, car des courriels prouvent que des gens écrivent pour le faire taire. Lorsque je suis allée rendre visite à votre mari, le Dr Reiner Fuellmich en prison, il m'a raconté tout cela.

Inka : J'ai reçu un appel hier, jour de son anniversaire. Il m'a dit : « Oh, je reçois tellement de courriers en ce moment ! » Ici, on me dit qu'il faut retirer le courrier de ma cellule. » Mais il a répondu : « Non, je n'ai pas tout lu. Je dois répondre à ces personnes. » « Je dois leur écrire. C'est tellement important que nous restions en contact. C'est tellement touchant. » Et c'est tellement important ce qu'ils lui apprennent. Ces gens-là, ils lui apprennent. Ils lui enseignent la spiritualité. Ils lui enseignent l'histoire. Ils lui enseignent toutes ces choses pour lesquelles il n'aurait jamais eu le temps. Maintenant, il a le temps de les lire. Et au final, ça le rend plus fort et ça nous rend tous plus en forme. Oui, il n'entendait pas tous les gens dehors qui jouaient de la musique et chantaient. Mais je pense que ce qu'ils font n'est pas seulement pour lui. Ils chantent tous ensemble. On les a vus partout dans le monde, dans les ambassades, où ils ont préparé des choses pour lui. On chante pour lui et on prie pour lui. Beaucoup de gens prient pour lui. Et il le sent. Ils ont envoyé des lumières et il le sent. Il m'a dit qu'il pouvait parler à ses chiens et qu'il le faisait tous les soirs. Et je pense que ça ne prendra plus autant de temps, qu'il sortira et qu'il sera plus fort qu'avant.

Certains disent : « Ah oui, pourquoi elle n'est pas en Allemagne ? Elle devrait être avec lui. »

Inka : Non, je ne pouvais pas. Parce que je savais qu'ils m'auraient arrêtée à l'aéroport. Donc, ce n'était pas dans les documents du procès. Et je le savais déjà. Mais c'était mon intuition. J'avais le pressentiment que beaucoup de choses n'allaient pas, que quelque chose clochait, car je n'avais rien contre personne. Mais ils m'ont pris pour tout ce qu'ils pensaient pouvoir lui prendre. Oui. Et ils ont aussi essayé de me rendre responsable.

Daysi : Alors je pense que c'est un moment historique que tu aies dit ça, Inka, parce que tellement de gens ont commenté, curieux, avec des opinions bien tranchées. Et certains ont même crié haut et fort pourquoi Inka n'était pas en Allemagne. Voilà, vous avez enfin la réponse. Je suis contente que ce soit dit. Parce que je sais que des gens qui œuvrent pour la liberté de Reiner n'ont pas été tendres avec Inka, disant qu'elle était censée être en Allemagne, sans se rendre compte des conséquences, ou sans même y réfléchir : « Attendez une minute, que se passerait-il si elle venait en Allemagne ? » C'était donc l'année dernière, je crois, Inka, j'étais avec toi quand on a appris qu'elle n'était pas venue. Heureusement qu'elle n'était pas venue, car il y a toujours quelque chose qui plane au-dessus d'elle : ils voulaient lui faire du mal si elle avait osé venir en Europe.

Dani : Et tu sais, Inka, en partageant cette réalité, on peut souligner que tu as été traitée aussi mal que le Dr Reiner. À un moment donné, tes comptes ont été gelés. Ils allaient te piéger au Mexique et te laisser mourir de faim ! Ils t'ont fait taire. Ils t'ont punie. Ils t'ont tenue responsable. Ils t'ont torturée aussi. Et c'était aussi en partie pour essayer de briser Reiner plus vite et plus durement, n'est-ce pas ?

Inka : Je pense que oui.

Dani : C'est la vérité, c'est un fait. Il me l'a dit lui-même. Inka, il me l'a dit. Il me l'a dit.