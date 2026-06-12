Carburant d'avion : rôle du pilote

Réponse d'une IA :

La compagnie aérienne (et les normes réglementaires) imposent le type de carburant ; les pilotes ne le choisissent pas eux-mêmes. aviation.totalenergies.com

Type de carburant

Pour les avions de ligne (réacteurs), c’est presque toujours du Jet A (aux États-Unis) ou du Jet A-1 (le plus courant dans le reste du monde). Ces kérosènes sont standardisés par des normes internationales (ASTM D1655, DEF STAN, etc.). Le choix dépend du type d’avion (spécifié dans le manuel de l’appareil) et des infrastructures de l’aéroport. Les pilotes ne peuvent pas décider d’un autre carburant : ce serait incompatible avec les moteurs et interdit par la réglementation. chem4us.be

Les compagnies aériennes signent des contrats avec des fournisseurs (TotalEnergies, Shell, etc.) pour un approvisionnement standard. Les aéroports livrent le carburant via des camions-citernes ou des pipelines. Le pilote vérifie la qualité (échantillonnage, absence d’eau/contaminants) avant le ravitaillement, mais il ne choisit ni le type ni le fournisseur. aviation.totalenergies.com

Quantité de carburant

C’est là où le pilote a un rôle important :

Le dispatcher (planificateur de vol de la compagnie) calcule la quantité minimale obligatoire (trip fuel + contingency + alternate + réserve finale).

Le commandant de bord (PIC) valide ou augmente cette quantité en fonction de la météo, du vent, des restrictions, etc. Il a le dernier mot et peut exiger plus de carburant (dans les limites de la masse maximale de l’avion). aviation.stackexchange.com

En résumé : le type = imposé par la compagnie/réglementation, la quantité = décidée conjointement (dispatcher + pilote). Cela garantit la sécurité et la conformité. Les erreurs de type de carburant sont extrêmement rares et graves (cas historiques très médiatisés mais exceptionnels).

La vérification de la qualité du carburant aviation (Jet A-1) se fait à plusieurs niveaux, mais pour les pilotes, elle est principalement visuelle et locale via des échantillons prélevés directement sur l’avion. instagram.com

1. Contrôles en amont (par la compagnie, le fournisseur et le personnel au sol)

Le carburant est rigoureusement contrôlé tout au long de la chaîne (raffinerie → stockage aéroportuaire → camion-citerne) selon les normes JIG (Joint Inspection Group), ASTM D1655 ou DEF STAN. aviation.totalenergies.com

Tests incluent : analyses en laboratoire, filtres séparateurs d’eau, contrôles de densité, de contamination particulaire, et détection d’eau (souvent avec des détecteurs chimiques CWD – Chemical Water Detector).

Avant l’avitaillement, le camion ou l’hydrant fait des prélèvements (souvent 1 litre après purge) avec contrôle visuel et chimique. Si problème → arrêt immédiat. groupcesar.com

2. Vérification par les pilotes (avant chaque vol ou après ravitaillement)

C’est la dernière ligne de défense. Les pilotes (ou le personnel au sol sous leur supervision) effectuent un fuel sampling ou drain check :

Où ? Aux points bas des réservoirs (sumps/drains/quick-drain valves), situés sous les ailes et dans le système carburant. L’eau et les contaminants, plus lourds, s’y accumulent. instagram.com

Comment ? Utiliser un fuel sampler cup (gobelet transparent, souvent avec filtre). Prélever une quantité généreuse de carburant à chaque point de drainage. Laisser reposer quelques instants pour que tout sédimente. aopa.org

Ce qu’on vérifie visuellement : Couleur : Jet A-1 doit être clair/incolore à légèrement jaune paille (straw color). Pas de teinte bleue (AVGAS), rouge, rose ou trouble. Clarté : Le carburant doit être « clean and bright » (propre et brillant). Trouble = eau en suspension possible. Eau libre : Elle forme une couche séparée au fond, des bulles claires ou un ménisque visible. Particules/sédiments : Débris, rouille, microbes (aspect « lacy » ou filandreux). Odeur caractéristique de kérosène (pas d’odeur anormale). instagram.com



Astuce courante : Faire tourner le gobelet pour créer un vortex ; les contaminants se concentrent au centre. On peut aussi ajouter une goutte de colorant alimentaire : s’il se dissout, présence d’eau. code7700.com



Fréquence : Avant le premier vol de la journée, après chaque ravitaillement important, ou si l’avion a été exposé à la pluie/humidité. On continue de drainer jusqu’à ce que le carburant soit propre. aviation.stackexchange.com

Conséquences si problème détecté

On ne décolle pas. On draine davantage, prévient le fournisseur, et peut demander une analyse plus poussée ou un nouveau ravitaillement.

Les échantillons contaminés sont conservés pour enquête et éliminés correctement (pas jetés au sol).