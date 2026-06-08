Les mensonges sur l’efficacité du vaccin Gardasil continuent à se multiplier

Commentaires sur un article prétendant que la vaccination par gardasil diminue le risque de cancer du col





Nicole Delépine – Le 6 juin 2026





Une étude suédoise récente1,2, publiée dans deux revues autrefois prestigieuses et très largement citée dans les médias est instrumentalisée par Gavi et les autres avocats de la vaccination Gardasil, affirme que la vaccination diminue le risque de cancer du col. Mais il s’agit d’un article biaisé comparant des groupes de pronostics très différents et ne prenant pas en compte ces différences dans l’analyse.

L’explication principales des différences d’incidence du cancer observées réside dans l’âge des groupes comparés. Dans cet article 65% des non vaccinées sont nées avant 1989 contre seulement 4% des vaccinées.

Ainsi 50% des non vaccinées (583881/1145112) ont dépassé les 30 ans contre seulement 1% des vaccinées. Comme le risque de cancer est directement lié à l’âge élevé (au-delà de 30 ans), cette inclusion biaisée fausse complètement la comparaison en faveur de la vaccination.

On remarque aussi le moindre niveau culturel et économique des non vaccinées tel qu’il est décrit dans le tableau 1 :

Les niveaux culturel et économique jouent un rôle démontré dans le mode de vie, l’accès aux soins et la longévité globale ; la différence constatée entre les deux groupes peut donc également expliquer une partie des différences d’évolution. Ces deux groupes ne sont donc vraiment pas comparables !

La suite :





https://www.mondialisation.ca/les-mensonges-sur-lefficacite-du-vaccin-gardasil-continuent-a-se-multiplier/5707867



