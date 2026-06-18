Nutri-Score, ou quand Lactalis s'ébroue, les institutions s’exécutent

France-Soir Publié le 18 juin 2026 - 15:09





La gouvernance alimentaire s'apprête à traverser une zone de turbulences juridiques à l’échelle continentale. Saisi par Lactalis, ce géant laitier aux ramifications tentaculaires, le Conseil d’État a choisi de renvoyer devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question de la validité et des modalités de calcul du Nutri-Score. Une victoire d'étape majeure pour une multinationale capable de réveiller même le Conseil d'État, c'est pas peu dire.

Comme le rappelle le site spécialisé RSE Magazine dans ses colonnes : « En juin 2026, le Conseil d’État renvoie l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne », soulignant que pour la firme, « ces critiques techniques servent d'alibis pour contester la légitimité scientifique et juridique du dispositif ». Au cœur de la contestation de l'industriel figure notamment le fait que le système d'étiquetage ne prendrait pas en compte les portions réellement consommées au quotidien.

Une influence politique à géométrie variable

Ce nouvel épisode juridico-politique met en lumière une asymétrie de traitement flagrante au sein des instances républicaines et européennes. Lorsque les producteurs de lait manifestent, ou déposent des dossiers de doléances pour dénoncer des prix d'achat en deçà de leurs coûts de production, les parlementaires et les institutions somnolent, et les promesses de commissions d'enquête restent sans lendemain.

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