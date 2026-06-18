Une dystopie au-delà de « 1984 » de George Orwell: du G7 au changement climatique en passant par les vaccins meurtriers – l’humanité est attaquée de toutes parts

Peter Koenig – Le 17 juin 2026 – mondialisation.ca





Le 16 juin 2026, l’organisation Children’s Health Defense (CHD) a annoncé que le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis avait octroyé à Pfizer une nouvelle subvention de 1,24 milliard de dollars américains pour la « recherche sur la Covid ».

Le CDC relève du ministère américain de la Santé et des Services sociaux (DHHS), dirigé par Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, qui est également le fondateur de CHD.

Ces dernières informations provenant du CDC et de Pfizer montrent de manière flagrante que les géants pharmaceutiques continuent de promouvoir une technologie mortelle et dangereuse — et que les responsables sanitaires du gouvernement continuent de la soutenir et de la financer.

Pourquoi RFK Jr. n’y a-t-il pas mis un terme ? Est-ce la preuve que la Covid – ou cette « plandémie » qui s’abat sur la population – n’est pas terminée ? Ou bien cette subvention colossale – qui n’est d’ailleurs pas la première – accordée aux géants pharmaceutiques est-elle un enjeu décisif pour son poste et/ou sa carrière ?

Ce phénomène, comme tant d’autres événements étranges et carrément criminels, constitue une attaque contre l’humanité. Il doit y avoir quelque chose qui ne va vraiment pas dans notre société. « Quelque chose », voire quelqu’un, tire les ficelles au détriment de l’humanité.

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