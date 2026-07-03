Fin de vie : le recteur de la Grande Mosquée de Paris, les évêques de France et le grand rabbin unis contre l’euthanasie

L’opposition des principales autorités religieuses françaises au projet de loi sur le « droit à l’aide à mourir » s’est récemment exprimée avec force, alors que le Parlement examine un texte présenté par l’exécutif comme une « avancée de solidarité » en matière de fin de vie.

Le 2 juillet 2026 – Gaspard Lignard





Fin de vie et euthanasie – À Paris, le recteur de la Grande Mosquée, la Conférence des évêques de France et le grand rabbin ont chacun, dans leurs registres respectifs, rappelé que la dignité des personnes en fin de vie suppose d’abord le renforcement des soins palliatifs plutôt que l’instauration d’un nouveau droit à provoquer la mort.

Tout en reconnaissant la souffrance des patients et l’angoisse des familles, ces responsables de culte mettent en garde contre ce qu’ils qualifient de « rupture anthropologique » et de « régression éthique, sociale et médicale », estimant que la mission de la médecine est de soulager sans jamais tuer.

Leur prise de position relance un débat sensible au croisement de la conscience religieuse, du droit et de la responsabilité politique, dans une France attachée à la laïcité mais aussi à la protection des plus vulnérables.

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris monte au créneau

À Paris, le recteur de la Grande Mosquée, Chems-eddine Hafiz, a rendu publique une déclaration détaillant les raisons de son opposition au texte sur le droit à l’aide à mourir, à l’approche du vote parlementaire. Il y rappelle que, pour l’islam, la vie est un dépôt confié par Dieu et qu’« il n’appartient pas à l’homme de disposer de sa fin », invoquant notamment le principe coranique : « Ne tuez pas la vie qu’Allah a rendue sacrée, sauf en toute justice ».

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