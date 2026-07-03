Levures et alimentation : Projet mené par le Pr Seralini et soutenu par BonSens.org

Le 2 juillet 2026

Détails du projet de recherche

Les levures naturelles sur les produits bio cultivés à la ferme ou à la vigne enrichissent-elles le microbiote intestinal, la santé et la détoxification ?

Nos précédents travaux publiés dans des revues scientifiques internationales, puis explicités dans des conférences grand public sur plusieurs continents, mais aussi dans nos livres en français et traduits en espagnol, anglais, allemand, japonais, macédonien, polonais… (www.seralini.fr) ont permis de comprendre les dangers des OGM et des pesticides, en particulier des herbicides Roundup à base de glyphosate et autres, et de gagner concrètement, grâce à des expertises auprès des avocats américains, les grands procès contre Monsanto aux Etats-Unis, mais aussi de conseiller de nombreux gouvernements à travers le monde, et aujourd’hui des acteurs sociaux (80 Mutuelles avec la coalition Secrets Toxiques www.secretstoxiques.fr , dont nos travaux ont inspiré les actions, et ce après avoir fondé le Criigen…), en matière notamment d’agriculture biologique.

Quels risques pour la santé, quelles maladies ?

Mon équipe travaille depuis 30 ans sur la compréhension de la genèse des maladies chroniques, et nous nous inscrivons avec de nombreux autres travaux dans le monde dans la découverte des mécanismes induits à ce niveau par les polluants.

En fait, les maladies chroniques sont celles qui induisent des traitements médicaux chroniques, et notamment dans les pays où ils ne sont pas remboursés ni bien fournis, des souffrances importantes constantes, voire la mort.

La suite :





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