𝗣𝗥𝗘𝗨𝗩𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗔 𝗥𝗨𝗦𝗦𝗜𝗘 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗧𝗥𝗢𝗠𝗣𝗘́𝗘 𝗣𝗔𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗘́𝗧𝗔𝗧𝗦-𝗨𝗡𝗜𝗦 𝗘𝗧 𝗟'𝗢𝗧𝗔𝗡

Et, vous savez, je pense que la position du gouvernement russe actuel est très claire à ce sujet. Certes, cette assurance avait été donnée à l'Union soviétique.

Il y a un autre facteur que nous semblons oublier ici : à l'époque où l'Union soviétique existait encore, nous avons donné à Gorbatchev des assurances catégoriques — bien qu'elles n'aient pas eu de valeur juridique contraignante — selon lesquelles, si une Allemagne réunifiée restait au sein de l'OTAN, l'Alliance ne s'étendrait pas vers l'est.

https://x.com/f_asselineau/status/2072684277997748732





En France, la propagande officielle qualifie Poutine de "nouvel Hitler", insulte ceux qui refusent de faire la guerre contre la Russie, en les traitant de "collabos" ayant "l'esprit munichois". Faisant ainsi référence aux Accords de Munich du 30 septembre 1938 entre Hitler, Mussolini, Chamberlain et Daladier, restés célèbres dans l’histoire comme le symbole de la duplicité d'Hitler et de la naïveté présumée des Anglais et des Français.

Or, si l'on veut à tout prix faire une comparaison historique, les relations entre la Russie d'un côté, les États-Unis, l'Europe et l'OTAN de l'autre, ont fonctionné depuis l'effondrement de l'URSS selon le schéma exactement inverse des accords de Munich.

Ce ne sont pas les Occidentaux qui ont été bernés par la Russie, c'est l'inverse.

C'est bel et bien la Russie qui a été dupée par l'Occident, au moins à deux moments décisifs des relations est-ouest au cours des 40 dernières années :

1. Lors de l'accord de Minsk II du 12 février 2015, où Poutine a été dupé par la chancelière Merkel et le président Hollande. Le président russe pensait que la France et l'Allemagne useraient de leur prestige et de leur influence pour faire appliquer avec neutralité l'accord de cessez-le-feu conclu avec l'Ukraine. Alors que Merkel et Hollande ont eux-mêmes reconnu plus tard qu'ils ne voulaient que gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de s'armer avant de combattre la Russie. https://marianne.net/agora/les-signatures-de-marianne/les-accords-de-minsk-devaient-donner-du-temps-a-lukraine-angela-merkel-jette-un-pave-dans-la-mare





2. La Russie avait aussi été dupée antérieurement, au moment de l'effondrement de l'URSS. Les Russes expliquent de nos jours que les Américains (notamment le premier président George Herbert Bush) avaient alors juré à Gorbatchev que l'OTAN ne profiterait pas de la dislocation du camp socialiste, ni pour s'étendre à l'est ni pour menacer la sécurité russe. C'est pourtant exactement ce qu'ils ont fait. Les Occidentaux nient aujourd'hui qu'une telle promesse ait jamais été faite.





La vidéo ci-jointe, qui reprend le témoignage de Jack Matlock, Ambassadeur des États-Unis en Union soviétique de 1987 à 1991, confirme que ce fut bien pourtant le cas : «Nous avons donné des assurances catégoriques à Gorbatchev que, si l'Allemagne réunifiée pouvait rester dans l'OTAN, l'OTAN ne serait pas déplacée vers l'est.»





--------------- CONCLUSION ---------------





Le débat est ainsi clos. Depuis 40 ans, les Russes ont les raisons les plus solides de ne plus croire un traître mot des promesses faites par l'Occident. Et ce n'est pas le rôle délétère joué en avril 2022 par le Premier ministre Boris Johnson - qui est allé inciter Zelensky à refuser l'accord de paix en négociation avec la Russie grâce aux bons offices de la Turquie - qui peut les inciter à réviser ce jugement. https://tdg.ch/ukraine-un-document-secret-aurait-pu-mettre-fin-a-la-guerre-645533025248





Si l'on veut bien réfléchir à tout ceci en conscience, force est de constater que ce sont bien les dirigeants occidentaux, sélectionnés par l’État profond qui font tout pour provoquer la Russie année après année depuis 40 ans. Au risque de provoquer pour de bon le déclenchement d'une Troisième Guerre mondiale.





Il est désolant et scandaleux de voir que le débat sur ce sujet d'une gravité immense est interdit de facto dans tous les médias mainstream en France. Il est criminel de constater que tout est fait pour que ces médias ne donnent la parole, de Bardella à Glucksmann, qu'aux seuls candidats à l'élection présidentielle qui ont fait allégeance aux mensonges redoutables de la propagande officielle.