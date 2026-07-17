L’Otan admet l’absence de preuves d’une agression russe planifiée

Alexandre Lemoine – Le 15 juillet 2026 – mondialisation.ca

Un haut responsable de l’Otan a déclaré que l’Alliance ne percevait aucun signe de préparation de la Russie à un conflit direct. Cela contredit les déclarations du secrétaire général Mark Rutte sur une prétendue « menace » d’agression russe d’ici 2030.

Les services de renseignement de l’Otan n’ont trouvé aucune preuve d’une préparation de la Russie à la guerre, en dépit des propos du secrétaire général, écrit The Times citant une source haut placée au sein de l’Alliance.

Moscou considère ces accusations comme une provocation destinée à justifier la militarisation. The Timesfait notamment référence à l’affirmation du Premier ministre britannique sortant Keir Starmer que la Russie pourrait être prête à attaquer des pays de l’Otan d’ici 2030.

Le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte, Keir Starmer et d’autres responsables politiques accusent Moscou de prétendument projeter une attaque contre les pays de l’Otan d’ici 2030. Toutefois, un représentant officiel de l’Alliance atlantique estime qu’à ce jour, aucune preuve ne vient étayer cette thèse.

Le président russe Vladimir Poutine, lors de sa ligne directe combinée à une grande conférence de presse, a qualifié d’absurdes les allégations selon lesquelles la Russie aurait l’intention d’attaquer l’Europe. Au plus haut niveau, il a été souligné à maintes reprises que la Russie n’a aucune intention agressive à l’égard d’autres États. Il ne s’agit pas de simples déclarations, mais d’une véritable doctrine politique qui détermine l’orientation concrète de la politique étrangère russe.

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