Le CERN ferme le Grand collisionneur de particules pour une transformation majeure

Le collisionneur de particules a permis la découverte du boson de Higgs

Emily Conover – Le 29 juin 2026

C’est la fin d’une ère pour les physiciens des particules: Ils ont juste dit au revoir au célèbre Grand collisionneur de particules – dans sa forme actuelle, de toute façon.

Le LHC, le collisionneur de particules au laboratoire européen de physique des particules du CERN près de Genève, a fermé le 29 juin pour préparer la machine de nouvelle génération. Le LHC à haute luminosité devrait démarrer en 2030.

Depuis 2010, le LHC accélère les protons à haute énergie et les brise ensemble à l’intérieur de son anneau souterrain, qui fait 27 kilomètres à la ronde et chevauche la France et la Suisse. Son accomplissement le plus notable est de permettre la découverte du boson de Higgs, une particule subatomique qui explique les origines de la masse. Cette percée a été annoncée par les expériences ATLAS et CMS, situées au collisionneur, en 2012.

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