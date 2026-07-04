https://x.com/RealPepeEscobar/status/2073432484008636463

'NOS VALEURS'

Preuve définitive que l'Union européenne incarne complètement le totalitarisme néo-orwellien. Cela provient de la Cour de « justice » européenne.

Les citoyens privés de l'UE peuvent désormais faire face à des poursuites PÉNALES et jusqu'à 5 ans de prison s'ils partagent des vidéos RT en ligne. Ainsi, à partir de maintenant, les citoyens ordinaires sont traités comme des « opérateurs » sanctionnés simplement pour publier du contenu. Quel que soit le contenu. Il ne s'agit même pas nécessairement de fausses nouvelles. Parce qu'AUCUNE preuve de reporting mensonger n'est requise. Bienvenue en Europe néo-fasciste totalitaire. Vous n'êtes autorisé à dire que ce que Bruxelles vous permet de dire.