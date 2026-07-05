Panique climatique

Science, Climat, Energie – Le 3 juillet 2026

SCE a reçu dans sa messagerie il y a dix jours une lettre critiquant, sans argumentation scientifique sensu stricto, nos analyses du réchauffement climatique. Nous ne publions pas cette lettre puisqu’elle nous est adressée, et invitons l’auteur à la poster dans les commentaires s’il le souhaite. Avec cette lettre nous tenons à mettre les choses au point avec notre article ci-dessous. Afin que l’auteur puisse se reconnaître, nous reprenons uniquement le premier et le dernier paragraphe de la lettre, pour fixer le contexte.

Premier paragraphe : Madame, Monsieur, Depuis des années, votre site publie des contenus qui entretiennent le doute, relativisent les alertes scientifiques et minimisent la gravité du dérèglement climatique. Vous avez le droit d’avoir des opinions. Mais lorsqu’on s’adresse au public sur un sujet aussi fondamental, avec des titres académiques en bandoulière, on porte aussi une responsabilité.

Dernier paragraphe : Vous pouvez encore choisir la lucidité. Vous pouvez encore admettre que minimiser l’urgence climatique fut une erreur. Mais continuer comme si de rien n’était, au moment où les impacts s’aggravent sous nos yeux, n’est plus du scepticisme. C’est de l’aveuglement volontaire.

Voici notre réponse :

Cher monsieur,

Merci pour votre courriel qui démontre malheureusement une pratique commune relevant davantage du registre émotionnel que de l’argumentation scientifique. Votre mise en accusation morale en invoquant culpabilisation, insinuations déplacées ou questions rhétoriques évite à l’évidence toute discussion précise des faits, des incertitudes ou des mécanismes. Permettez-nous de remettre un peu d’ordre dans votre cri du cœur compréhensible, compte-tenu de la désinformation massive dont font l’objet aujourd’hui nos populations occidentales.

La suite :





https://www.science-climat-energie.be/2026/07/03/panique-climatique/



