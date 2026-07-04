Les dirigeants israéliens refusent de restituer les enregistrements vidéo du 7 octobre

Que tentent-ils de couvrir ?

Michelle Witte – Le 3 Juillet 2026 – mondialisation.ca

Les citoyens israéliens se demandent pourquoi l’État refuse de rendre publics les enregistrements du 7 octobre confisqués. La mère d’une victime israélienne affirme que les autorités ont effacé la vidéo montrant la mort de son fils. D’autres se plaignent que “quelqu’un cherche à dissimuler” ces vidéos.

Le gouvernement israélien détient toujours une quantité considérable de documents vidéo relatifs à l’attaque du 7 octobre, filmés par des particuliers et des communautés pris dans les combats. Une mère en deuil accuse même les autorités israéliennes d’avoir effacé une vidéo montrant les derniers instants de son fils avant de lui rendre son téléphone.

Selon la chaîne israélienne Channel 13,

“toutes les caméras, cartes mémoire et pellicules qui ont documenté les atrocités ont été saisies, mais près de trois ans plus tard, ces documents n’ont toujours pas été restitués aux communautés et aux familles endeuillées qui attendent désespérément des informations, et ont même le sentiment que quelqu’un leur cache quelque chose”.

Peu après l’attaque menée par le Hamas et le Jihad islamique palestinien contre Israël le 7 octobre 2023, des unités spéciales de l’armée israélienne (IDF), de l’agence du renseignement israélienne Shin Bet et de l’unité d’enquête israélienne Lahav 433 ont recueilli des documents photographiques et vidéo attestant des violences, en confisquant des téléphones portables, des appareils photo personnels, des caméras de sécurité des kibboutz et bien d’autres preuves.

“Ils ont coupé ce qui les intéressait, saisi ces éléments et sont repartis – c’est la dernière fois que nous avons vu ces documents”, a déclaré un réserviste de l’armée israélienne ayant participé à la mission de collecte.

La suite :

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