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Ciel Voilé

Adjuvants en aluminium des vaccins : limites de toxicité

17 Août 2026, 18:00pm

1 mcg = 1 microgramme = 0,001 milligramme

 

Adjuvants en aluminium des vaccins : limites de toxicité

https://x.com/toobaffled/status/2089167253594087786

 

« Mise à jour intéressante. Quand j’ai demandé à mon pédiatre de me montrer les études de sécurité (toxicologie) pour les adjuvants en aluminium INJECTÉS chez les nouveau-nés, il m’a conseillé de contacter la FDA.

J’ai écrit à la FDA à cberocod@fda.hhs.gov et devinez quoi !! Ils n’ont aucune étude. Ils disent que les VACCINS sont sûrs et ont cessé de répondre à mes questions. Je recommanderais à tout le monde d’écrire pour leur demander des études de sécurité INDÉPENDANTES pour les adjuvants en aluminium.

Quelqu’un sait comment ces adjuvants en aluminium sous forme de nanoparticules insolubles dans l’eau quittent le corps ? Ils sont trop gros pour être filtrés par les reins. Leur demi-vie est d’environ 50 ans. » Comment quelqu’un peut faire confiance au CDC est au-delà de moi....

De Prabha Ravi : En réponse : Études sur les adjuvants en aluminium

https://ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/23932735/

https://ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27541736/

https://ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/17114826/

https://ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19740540/

https://ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/20708902/

https://ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/23579772/

 

3:47 AM · 17 août 2026

 

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