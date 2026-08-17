Tokenisation de l’eau : quelle sera la prochaine, l’oxygène ?

Les élites réclament l’approvisionnement en eau du monde et prévoient de le négocier sur le marché boursier.

Oui, tu m'as bien entendu. Ce n'est pas une blague ou une exagération. Les faits sont là pour que tous puissent le voir. J’ai écrit sur la tokenisation de la nature dans mon article « De la blockchain au ballon et à la chaîne: sommes-nous en train d’être Borg? » [1] Cet article traitera principalement de la tokenisation de l’approvisionnement en eau du monde.

Tokenisation: transformer la vie en une puce commercialisable

Pour ceux qui ne comprennent pas la tokenisation, voici une explication courte et simple: la tokenisation signifie transformer quelque chose de réel, comme une part des droits sur l’eau, un volume mesuré d’eau d’une rivière ou d’un aquifère, ou même des crédits pour l’eau qui a été «sauvée» ou recyclée, en un jeton numérique (un certificat numérique unique) qui vit sur une blockchain.

Une blockchain est simplement un ordinateur portable numérique partagé dont de nombreux ordinateurs conservent des copies identiques en même temps, de sorte que les enregistrements de qui possède ce qui ne peut pas être changé secrètement par une personne ou une entreprise.

Ce jeton peut alors être acheté, vendu ou négocié sur les marchés de la même manière que les gens négocient des actions ou d'autres actifs. Au lieu que l’eau n’appartienne qu’à la terre, à la communauté locale ou aux personnes qui en dépendent, elle devient un produit financier que les grands investisseurs, les entreprises et les institutions peuvent posséder des fractions et échanger pour le profit. Le droit d'utiliser, de réclamer, de compenser ou d'échanger cette eau devient la marchandise.

Offset signifie rattraper l'eau que vous utilisez en aidant à économiser ou à restaurer la même quantité ailleurs. Un agriculteur passe à l’irrigation goutte à goutte, un projet restaure une zone humide, ou une entreprise réutilise les eaux usées traitées. Cette eau économisée ou restaurée est mesurée et transformée en crédit. Vous achetez ou réclamez le crédit. Sur le papier, votre consommation d’eau est équilibrée.

Comment osent-ils profiter de voler notre eau ?

Comment osent-ils gagner de l’argent avec ce plan corrompu pour voler, contrôler, mesurer et mesurer l’approvisionnement en eau du monde. Oui, je parle comme Greta. L’ironie est épaisse : la même fille qui a rendu « How dare you ? » célèbre a été complètement programmée pour encourager l’Agenda 2030 et la grille de contrôle même contre laquelle elle devrait crier. Puisqu'elle refuse d'utiliser son slogan où il importe réellement, alors je le ferai.

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