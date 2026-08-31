Comment les médias cautionnent le génocide

Les médias occidentaux, en recourant aux deux poids deux mesures, à la censure, à un discours trompeur, à l’amplification des mensonges israéliens et à la déshumanisation des Palestiniens, cautionnent le génocide à Gaza.

Chris Hedges

Les médias occidentaux créent un climat de consentement au génocide. Ils normalisent l’occupation militaire et l’apartheid pratiqués par Israël depuis des décennies. Ils occultent les violations flagrantes du droit international commises par Israël. Ils perpétuent le mythe de la victimisation d’Israël. Ils trahissent, discréditent et diabolisent le travail des journalistes et des professionnels des médias palestiniens à Gaza, dont au moins 220 ont été tués par Israël entre le 7 octobre 2023 et août 2025. Ils acceptent sans broncher la censure draconienne d’Israël. Ils se contentent de réagir mollement, par de plates lettres de protestation, face au refus d’Israël d’autoriser l’entrée de journalistes étrangers à Gaza — une stratégie d’Israël pour masquer ses crimes de guerre. Ils amplifient les mensonges israéliens, des bébés décapités aux agressions sexuelles généralisées contre des femmes israéliennes le 7 octobre pour occulter la vérité.

Lorsqu’ils parlent de Gaza, ils conjuguent à la voix passive. Le sujet est absent. Personne n’est tenu pour responsable. Le génocide, semble-t-il, est un acte de Dieu. Il ne diffère en rien d’un tremblement de terre ou d’un tsunami. Des clichés et des adjectifs vagues tels que le “cycle de la violence” ou les “affrontements” déforment et falsifient la réalité.

“Si la pensée corrompt le langage, le langage peut aussi corrompre la pensée”, avertissait pourtant George Orwell.

Des termes comme “génocide”, “atrocité”, “nettoyage ethnique” et “territoires occupés” disparaissent comme par magie des reportages médiatiques sur les Palestiniens, dont la résistance est systématiquement qualifiée de “brutale” et de “barbare”. Les journalistes du New York Times reçoivent pour consigne de leurs rédacteurs en chef d’éviter des termes tels que “Palestine”, “génocide”, “carnage”, “camp de réfugiés”, “boucherie” et “massacre” lorsqu’ils font référence aux Palestiniens.

La suite :

https://www.mondialisation.ca/comment-les-medias-cautionnent-le-genocide/5710081