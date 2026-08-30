Rougeole & vaccination : les Amish dans le viseur de l'État américain. Enquête sur une campagne institutionnelle où la sémantique remplace la science.

Le Collectif citoyen, France-Soir Publié le 29 août 2026 - 17:00

Entre sensibilisation en Pennsylvanie, amendes et menace d’exode dans l’État de New York

Le 27 août 2026, le journaliste Sayer Ji a publié une investigation détaillée sur ce qu’il décrit comme une campagne institutionnelle visant la communauté Amish — la plus grande communauté « Plain » des États-Unis — au nom de la vaccination contre la rougeole. Cette enquête documente une campagne vaccinale d’ampleur contre les communautés amish de Pennsylvanie et de New York.

Deux États, deux méthodes, même population : la Pennsylvanie multiplie les cliniques mobiles, les visites à domicile et un travail de persuasion qu’un directeur d’État a lui-même qualifié de « multi-générationnel ». L’État de New York, qui a abrogé l’exemption religieuse en 2019, inflige 118 000 dollars d’amendes à trois écoles Amish d’une seule pièce. Dans le même temps, l’annonce de deux « décès associés à la rougeole » par le gouverneur Josh Shapiro se heurte au médecin légiste local, à la définition internationale de l’Organisation mondiale de la santé et à un recul sémantique de l’État.

C’est l’histoire d’une tension classique — santé publique contre liberté religieuse — devenue particulièrement aiguë parce que les faits officiels sur les deux morts ne tiennent pas clairement. Le public a d’abord entendu que la rougeole avait tué. Les documents officiels disent autre chose.

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