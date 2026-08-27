Les Israéliens assèchent et détruisent les terres agricoles en Cisjordanie

Qassam Mouaddi – Le 26 août 2026 – mondialisation.ca

Depuis des mois, les agriculteurs palestiniens du nord de la Cisjordanie voient leurs conduites d’eau coupées et leurs puits marqués pour être démolis, dans le cadre de l’étranglement progressif de l’agriculture palestinienne mené par Israël. Comme le confient ces agriculteurs à Mondoweiss, « il n’y a pas de lendemain » pour eux.

L’agriculture dans le nord de la Cisjordanie pourrait être sur le point de disparaître sous le poids des confiscations de terres par Israël et de la destruction des puits. La région d’Atouf, située dans le gouvernorat de Tubas, au nord-est de la Cisjordanie, et connue depuis longtemps comme le « grenier » de la région, a été la cible d’attaques menées par des colons contre ses canalisations d’eau.

Ces raids de colons s’ajoutent aux projets d’infrastructure menés actuellement par l’armée israélienne dans la région, qui ont ravagé les terres agricoles palestiniennes et démoli des puits.

Depuis quatre mois, des milliers d’agriculteurs palestiniens de la plaine d’Atouf ne peuvent plus s’approvisionner en eau pour leurs cultures, depuis que des colons ont commencé à attaquer et à endommager les canalisations d’eau, selon des habitants de la région. Ces dernières semaines, l’armée israélienne a rasé des terres agricoles à Atouf dans le cadre d’un projet de route militaire, endommageant encore davantage les canalisations d’eau au passage.

L’armée d’occupation a également émis des ordres de démolition visant des puits de la plaine et en a déjà démoli plusieurs.

Le nord de la Cisjordanie a été au cœur des ordres militaires israéliens et de l’activité des colons ces derniers mois, après que le gouvernement israélien a autorisé les colons à réintégrer des sites où quatre colonies israéliennes avaient été évacuées en 2005.

Pour la première fois depuis la deuxième Intifada, l’armée israélienne a pris le contrôle d’un quartier de la ville de Jénine à des fins militaires au sein de la zone A, qui correspond à la partie de la Cisjordanie censée relever de la juridiction exclusive de l’Autorité palestinienne (AP).

Tubas a également subi son lot de raids israéliens et d’expansion des colonies, notamment en raison de sa situation stratégique surplombant le nord de la vallée du Jourdain. Mais la destruction des sources d’eau sur les terres agricoles de Tubas a des implications plus profondes pour la vie des Palestiniens dans la région et dans toute la Cisjordanie, allant bien au-delà de la question de la continuité géographique palestinienne et de la propriété foncière.

La suite :

https://www.mondialisation.ca/les-israeliens-assechent-et-detruisent-les-terres-agricoles-en-cisjordanie/5709936