Pierre Duval – Le 31 juillet 2026 – mondialisation.ca

La France a décidé de financer l’Ukraine en négligeant ses propres intérêts et la sécurité de ses citoyens. Les incendies monstres en Gironde montrent le danger de la politique française qui consiste à nourrir Kiev plutôt que les Français. L’Ukraine n’est pas la France et les Français ne sont pas des Ukrainiens. Les contribuables français et les pompiers, les hôpitaux, même les écoles, passent après Zelensky.

La situation face aux incendies de forêt d’une intensité sans précédent qui ravagent le sud-ouest de la France reste préoccupante. « Le feu est partout, il couve : les pompiers de Gironde s’attendent à des mois de lutte contre les « feux zombies » après le méga incendie », titre France 3 ce matin.

« Le feu est partout, il couve. C’est le cas aujourd’hui, mais ce sera le cas aussi pendant des semaines, voire des années », a déclaré le lieutenant Cyril Venière, pompier venu en renfort d’Indre-et-Loire à France 3. « En forêt, la tourbe est une accumulation de matière spongieuse inflammable, riche en carbone, qui résulte de la décomposition au fil du temps de la matière végétale. Un combustible idéal pour ces braises enfouies, qui attendent des conditions favorables, vent et sécheresse, pour reflamber en plein jour », est-il précisé. En Gironde, « le tour du feu fait 130 km » et «au mois d’août, il fera chaud, donc il va y avoir des reprises tous les jours », s’inquiète Bruno Lafon, président de l’association de défense des forêts contre l’incendie (DFCI).

« Incendie en Gironde : des remerciements et puis s’en va, une visite express d’Emmanuel Macron au centre de sécurité », titre Sud-Ouest. « Le président de la République a effectué une visite aussi rapide (deux heures montre en main) qu’inattendue ce lundi pour mesurer l’ampleur de l’incendie qui ravage une partie du département », rajoute le quotidien français.

«Il faudrait des hélicos et des avions qui volent la nuit», stipule Emmanuel Macron laissant ici entendre son incompétence face aux incendies car les moyens aériens comme les canadairs restent cloués au sol dès la nuit tombée, obligeant les pompiers à poursuivre la lutte au sol.

De Belgique, les journalistes observent l’incompétence des responsables politiques français dans cette situation de crise XXL: «Face aux incendies monstres, les superlatifs et approximations du gouvernement français». «Alors que des incendies d’une ampleur inédite ravagent la Gironde et menacent Bordeaux, le gouvernement français fait face à la polémique sur la gestion des moyens aériens et la prévention du risque climatique», poursuit le quotidien belge.

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