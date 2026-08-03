Incendies en Espagne : les sanctions européennes empêchent de les combattre

Gaston Trelles – Le 2 août 2026 – mondialisation.ca

L’Espagne brûle. Juillet 2026 est le pire mois depuis 2001. Soixante-dix-sept mille hectares partis en fumée, trente-deux incendies majeurs, douze morts. La province d’Ávila a perdu cinquante mille hectares à elle seule.

Et sur la base de Guadalajara, dix hélicoptères dorment dans leurs hangars. Cloués au sol. Depuis 2024. Les meilleurs hélicoptères anti-incendie du pays les Kamov Ka-32A11BC sont des machines exceptionnelles. Plus de cinq mille litres d’eau par mission. Conçus pour le terrain montagneux et les conditions de haute température. Ils opéraient en Andalousie, en Aragon, en Estrémadure, à Guadalajara. Jusqu’à ce que Bruxelles en décide autrement.

Les sanctions européennes contre la Russie interdisent l’accès aux pièces de rechange et à la maintenance certifiée par le constructeur. Les techniciens russes ne peuvent plus intervenir. La flotte est paralysée.

Dix hélicoptères immobilisés. Des milliers de litres d’eau qui ne seront jamais largués. “Achetez Airbus” Madrid n’a même pas demandé d’exemption. Pourquoi ? Parce que Bruxelles a déjà répondu : l’Espagne “a eu suffisamment de temps pour trouver des alternatives européennes”.

Comprendre : achetez Airbus. Les hélicoptères de remplacement existent. Mais ils sont plus coûteux à l’exploitation. Et leurs performances en conditions extrêmes — montagne, chaleur — ne sont pas comparables. Le résultat : moins de moyens, plus de flammes.

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