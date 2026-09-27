Aaron Siri : cellules de bébés avortés dans les vaccins

Laissez-moi vous expliquer pourquoi certaines personnes s'opposent au vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole). Dans chaque dose de vaccin ROR, il y a littéralement des millions de fragments issus de lignées cellulaires cultivées provenant d'un fœtus avorté. Cela peut sembler fou, mais je pourrais littéralement consulter à l'instant même la liste des ingrédients du vaccin ROR fournie par le CDC. Tout le monde peut le faire chez soi. Il suffit de chercher sur Google « liste excipients vaccin ROR CDC » ; vous y trouverez les mentions MRC-5 et WI-38. Il s'agit de lignées cellulaires cultivées issues de fœtus avortés, car les virus doivent être cultivés au sein de cellules. Les virus ne se développent pas spontanément ; ils ont besoin de cellules pour croître. C'est ainsi qu'ils se répliquent. Ils détournent la machinerie cellulaire à leur profit. Il faut donc les cultiver sur un substrat cellulaire. Alors, comment cultivent-ils le virus de la rubéole ? Ils le cultivent sur ces lignées cellulaires issues de fœtus avortés. D'où proviennent ces fœtus avortés ? De bébés ayant fait l'objet d'un avortement. De cliniques d'avortement ? Eh bien, il le faut bien ; on ne peut pas utiliser... les cellules doivent être vivantes, vous comprenez ? Les tissus fœtaux issus de l'avortement doivent rester vivants pour pouvoir être utilisés.

J'ai d'ailleurs pris connaissance de la déposition du Dr Stanley Plotkin — le plus grand vaccinologue au monde — ; elle est disponible sur le site TheHighWire.com. L'intégralité de la déposition, qui dure neuf heures, y est accessible. Des extraits sont également disponibles sur X. J'en ai regardé une partie en préparant cette interview et j'ai été, vous savez, profondément choqué et révolté. J'étais déjà de votre côté, évidemment, en tant que parent d'un enfant victime d'effets secondaires liés aux vaccins.

Je suis donc en phase avec tout ce que vous dites, mais cette déposition du Dr Stanley Plotkin — qui est toujours en vie, âgé de 93 ans, j'ai vérifié — a été l'une des choses les plus choquantes que j'aie jamais vues de ma vie. Vous avez tout regardé ? Non, j'en ai regardé des extraits. D'accord.

Oui. Donc, vous connaissez l'extrait dont je vais parler ; il concerne une étude spécifique portant sur plus de 70 fœtus en parfaite santé — sans aucune anomalie — qui ont été avortés aux fins de cette étude précise. Et ils avaient dépassé le stade du premier trimestre. Ils avaient tous plus de trois mois, a-t-il dit. C'est exact. C'est exact. Et pour certains, absolument... Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ces bébés — ces quelque 70 fœtus de l'étude — et ils les découpent en petits morceaux : chaque partie du corps — la langue, les poumons, le foie, tout le reste — est débitée en tout petits cubes. Ensuite, ils tentent d'y cultiver des virus, car ils cherchent à déterminer quelle partie du corps est la plus propice à la culture du virus utilisé dans le vaccin. Quoi qu'il en soit — et n'importe qui peut faire des recherches à ce sujet... — cela répond à la question : pourquoi est-ce une religion pour certaines personnes ? Il se passe des choses très lourdes. Vous voulez dire pour ceux qui refusent le vaccin ? Non, non, non, pour ceux qui les soutiennent. Eh bien, il faut... Il y a une dimension de sacrifice humain là-dedans, désolé ; c'est ce que j'ai retenu de cette interview. Et je crois que vous lui avez demandé : « Êtes-vous athée ? » « Oui, je le suis. » Oui, eh bien, l'affaire concernait une conviction religieuse de notre cliente — vous savez, une opposition à la vaccination ; elle ne voulait pas faire vacciner son enfant. Or, cet homme a décidé de se porter volontaire en tant qu'expert — pour des raisons qui me dépassent totalement. Il a participé à la déposition préalable, mais il n'est pas venu au procès ; il ne s'y est jamais présenté. Nous lui avions même signifié une injonction de comparaître après sa déposition. Si vous regardez le procès-verbal de la déposition, il y évoque ceci ou cela... Je lui ai donc envoyé une demande de communication de documents en lui disant : « Écoutez, vous avez mentionné ceci et cela, transmettez-le-nous. » Et là — croyez-le ou non — il a intenté une action parallèle pour faire annuler cette injonction, tout simplement parce qu'il ne voulait pas fournir les documents... ou plutôt parce qu'il ne les a pas, parce que cela n'existe pas. C'est comme pour cette histoire de pétition sur la polio : je ne réclame pas n'importe quoi, vous savez... j'essaie toujours de faire mes devoirs et de bien préparer le terrain en amont. Bref... Mais attendez, cette histoire de... euh... vaccins cultivés à partir de cellules de langues de fœtus avortés ? Eh bien, non, non, non, non... laissez-moi être très clair à ce sujet. Dans cette étude, ils cherchaient à déterminer quelle partie du corps était la plus adaptée ; finalement, ils ont retenu le poumon du fœtus avorté — ce sont donc des fibroblastes pulmonaires qui ont constitué le substrat efficace. Ils avaient essayé avec la langue, mais cela fonctionnait moins bien. Ils recherchaient plusieurs qualités : l'efficacité de la réplication virale, l'absence d'autres virus potentiels, le meilleur milieu de culture, etc. Mais vous avez dit que les cellules devaient être vivantes ; alors, d'où proviennent les corps ? Est-ce qu'on... ...là ? Je veux dire, quand ils... quand le fœtus est avorté à ces fins — et ils sont généralement avortés à des fins scientifiques, n'est-ce pas ? — eh bien, ils doivent le savoir à l'avance, la plupart du temps. Parce que si l'on procède à l'avortement sans agir immédiatement pour empêcher les tissus de mourir, alors on ne peut pas les utiliser pour ces expériences. Et c'est... c'est... Je n'ai jamais été aussi mal à l'aise lors d'une interview ; c'est vraiment... ça dépasse tout, le simple fait que cela se produise.