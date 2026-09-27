L’exception qui veut devenir règle. De Schwerin à l’ONU, le jour où plus rien n’étonne.

Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 27 septembre 2026 - 10:23

Le 20 septembre au soir, l’Allemagne a cessé de s’étonner. Ce n’était pas seulement un résultat électoral. C’était un changement de climat. Deux jours plus tard, à New York, trois présidents ont parlé comme si leur vision particulière devait devenir la météo du monde entier. Le 25, à Paris, un pape a dit que la guerre n’était pas une fatalité. Entre ces trois jours, une seule question relie ce texte aux deux éditos précédents.

Le premier demandait où l’homme peut encore se tenir : non dans quel logement, mais d’où il parle, d’où il juge, s’il lui reste un sol. Le deuxième demandait que devient un modèle sociétal - un pays, un service public, une social-démocratie - lorsqu’il ne se reconnaît plus dans l’image qu’il donnait de lui-même. Celui-ci pose la suite. Si l’on n’a plus de lieu, et plus de modèle qui se ressemble, l’extraordinaire n’a plus de cadre pour rester extraordinaire. Alors la question n’est plus seulement politique. Elle est de durée : combien de temps un peuple peut-il vivre dans l’exception - scores inattendus, guerres présentées comme inévitables, institutions devenues des théâtres - sans que cette exception devienne simplement le temps qu’il fait, l’air qu’on respire, ce dont on ne s’étonne déjà plus ?

À Schwerin, dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, le parti AfD l’emporte avec un peu plus de 38 % des voix. La SPD de la ministre-présidente Manuela Schwesig s’arrête à 35,5 %. Quinze jours après le raz-de-marée de Magdebourg, en Saxe-Anhalt, ce n’est plus l’accident d’une région. C’est le début d’une série. La CDU tombe sous les 5 % et sort du parlement régional : le pire score de toute son histoire. Le visage de Schwesig reste populaire ; le parti qui fut, depuis une génération, la règle de l’Est allemand ne l’est plus.

La suite :

www.francesoir.fr/opinions-editos/l-exception-qui-veut-devenir-regle-de-schwerin-l-onu-le-jour-ou-plus-rien-n-etonne