Barbara O'Neil arrêtée ?

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Il y a deux soirs, vous avez été arrêtée, n'est-ce pas ?

Oui. Il était vingt et une heures. Je m'apprêtais à aller me coucher quand on a frappé à la porte ; il y avait là environ huit hommes très costauds. L'un d'eux a dit : « Je viens de la police judiciaire et nous sommes là pour vous arrêter. Vous devez vous changer et nous accompagner au commissariat. » Ils ont fait entrer une policière qui est restée à mes côtés tout le temps où je me changeais et pendant le trajet jusqu'au commissariat.

C'était extrêmement déstabilisant, car c'était le moment où je m'apprêtais à dormir. On m'a emmenée au commissariat. J'y suis restée près d'une heure et j'ai été interrogée. C'était très éprouvant pour moi. J'ai pleuré, et l'homme a demandé : « Pourquoi pleurez-vous ? Nous ne vous avons pas fait de mal. » J'ai répondu : « Personne ne m'a jamais traitée ni parlé de cette façon auparavant. »

Je n'ai rien fait de mal. Finalement, je crois que cela les a touchés et ils ont commencé à comprendre que je ne représentais pas une menace pour la sécurité publique. L'homme a fini par dire : « J'ai réalisé que ce sont les organisateurs de l'événement qui auraient dû obtenir l'autorisation », car je leur avais expliqué que je me rendais simplement là où on me le demandait. Il a ajouté : « Je ne vais pas vous garder en cellule pour la nuit. Je vous laisse rentrer dormir à votre hôtel. » Mais il a précisé : « Vous devez revenir demain matin à 7 heures. »

Il fallait que je m'entretienne avec certaines autorités. C'est donc ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas très bien dormi cette nuit-là. Je remercie Dieu d'être retournée au commissariat le lendemain. Deux personnes ne m'ont pas lâchée d'une semelle ; elles ne voulaient pas me perdre de vue. L'une de ces femmes est, pour moi, comme une fille du Moyen-Orient. Elle disait : « Non, c'est ma mère. » Je loge chez elle. Cela a pris environ cinq heures. Mais au bout du compte, nous sommes tellement reconnaissants envers les personnes venues nous aider. J'ai pu m'entretenir avec le procureur en chef et deux avocats. Ils m'ont dit : « Non, vous ne faites l'objet d'aucune interdiction. Vous pouvez voyager. »

Je remercie Dieu que tout cela soit terminé. Et maintenant, je suis de retour à Dubaï avec mon mari. Je suis très heureuse que vous soyez rentrée saine et sauve. Je vous attendais. C'était assez troublant d'apprendre que Barbara était là-bas. Vous imaginez ? Pourquoi ce genre de choses arrive-t-il ? Réfléchissons-y un instant. C'est d'une telle mesquinerie. Ces gens sont malveillants. Ils ne supportent pas que l'on puisse prendre une décision éclairée concernant sa propre santé. Je vais vous parler de certains d'entre eux. Je vais en citer un : le Dr David Grimes, du Trinity College de Dublin. Ce type passe son temps à écrire partout.

Vraiment ? Ils sont d'une telle étroitesse d'esprit. Ce sont, au fond, des parasites qui s'attaquent à votre santé. Ils restent là, à ne rien faire d'autre. Ils méprisent le fait que des êtres humains — des créatures de Dieu — puissent prendre des décisions concernant leur santé. Et ils veulent empêcher cela. Alors, ils contactent les lieux qui accueillent des conférences. C'est tout simplement consternant. L'association « Friends of Science in Medicine » et ces autres groupes mesquins...

Barbara, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, c'était assez incroyable. Hier, au commissariat, ils ont demandé : « De qui s'agit-il ? » Ils m'ont regardée et ont dit : « Elle ? Cette gentille petite dame ? » Et quand ils ont commencé à m'interroger, on les voyait secouer la tête. Les avocats, le procureur, les policiers... ils se demandaient pourquoi on faisait subir cela à cette petite dame. Lorsqu'ils m'ont interrogée, j'ai répondu : « Non, tout ce que j'enseigne, c'est une certaine hygiène de vie. » Alors ils ont dit : « Non, vous n'êtes pas interdite de séjour. » « Non, vous êtes libre. » On voyait bien qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on faisait tout ce foin autour de cette petite dame. Incroyable. Eh bien, honte à vous. Le Trinity College de Dublin, les « Health Friends of Science » et tous ces autres universitaires : quel dommage que leur zèle ne soit pas mis au service d'une meilleure cause. Au lieu d'essayer simplement de maintenir les gens dans le système, ils devraient applaudir ceux qui aident concrètement les gens à en sortir.

Nous sommes très reconnaissants envers les autorités du gouvernement du Qatar, qui ont très vite compris la situation. Nous sommes également très reconnaissants envers des endroits comme Dubaï, qui protègent leur population et lui permettent de faire des choix libres et d'accéder à la vérité.

En revanche, nous regrettons vivement que cette approche n'ait pas été adoptée en Australie. Quoi qu'il en soit, nous tenions à vous tenir informés des péripéties vécues par cette petite dame de 73 ans qui parcourt le monde. Et dire qu'elle représente une menace si terrible pour la santé publique... Non, savez-vous qu'il n'y a jamais eu la moindre plainte ? Ils n'ont jamais trouvé une seule personne pour dire concrètement : « Ma santé a été altérée. » C'est tout le contraire. Ils n'ont pas le moindre cas. Alors ils sont obligés de dire : « Oh, c'est du bicarbonate de soude, c'est écrit sur Wikipédia... » Franchement, épargnez-nous ça. Mon Dieu... Oui, je suis très reconnaissante que les remèdes — les moyens de maintenir le bon fonctionnement de l'organisme — soient aussi simples. Et l'enquêteur principal, tout à la fin — c'était l'autre soir —, m'a demandé : « Quels conseils me donneriez-vous ? Trois conseils. » J'ai répondu : « Buvez plus d'eau, couchez-vous plus tôt et faites de l'exercice tous les jours. » Et savez-vous ce qu'il a fait ? Il a ri. Ils ont tous ri. C'est tout. C'est le conseil que je donne. Oui. Merci, Barbara. Vous êtes une bénédiction pour le monde. Vous libérez des millions de personnes de la maladie pour les mener vers une bonne santé ; vous permettez aux gens de se libérer et d'être libres. Il n'y a pas de plus grande liberté que celle que l'on a sur son propre corps. Merci, Barbara.