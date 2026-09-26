Panneaux solaires : le cauchemar des déchets dangereux

https://x.com/Etienne_Chouard/status/2103592343433867634

@PeterDClack

« Impressionnant : 8 à 9 milliards de panneaux solaires ont été déployés dans le monde entier – pourtant, jusqu’à 90 % d’entre eux sont sur une trajectoire directe vers le recyclage ou la décharge. Bien que les panneaux solaires modernes soient techniquement composés d’environ 95 % de matériaux recyclables (verre, aluminium, cuivre et silicium), le recyclage génère actuellement une perte économique considérable.

Le coût : Le traitement s’élève à 500–1 000 $ par tonne (10 à 40 $ par panneau).

Le rendement : La valeur des matériaux récupérés ne couvre pas même les frais de transport de base. Comparé aux frais minimes de décharge, l’économie de marché impose la décharge comme option par défaut.

Nous assistons déjà à un aperçu de cette crise dans le secteur éolien, où les 43 millions de tonnes attendues de déchets de pales d’éoliennes d’ici 2050 ont conduit plusieurs nations européennes – dont l’Autriche, l’Allemagne, la Finlande et les Pays-Bas – à interdire les pales hors service dans les décharges. Le solaire heurte exactement le même mur. Les premières installations atteignent la fin de leur durée de vie de 20 à 25 ans, tandis que des dizaines de millions d’autres sont mises hors service prématurément en raison de mises à niveau d’efficacité ou d’incitations au repurposing. Cela a déclenché un grave dilemme réglementaire du type « piège à 22 ». Pour empêcher les métaux lourds comme le plomb et le cadmium de s’infiltrer dans le sol et l’eau, des juridictions comme Victoria en Australie ont interdit les panneaux solaires dans les décharges en tant que déchets électroniques dangereux. Pourtant, le recyclage commercial est devenu un énième goulet d’étranglement dans une longue histoire d’échecs.

Les organismes internationaux d’énergie tentent d’argumenter que les risques de lixiviation provenant de panneaux intacts ou gérés restent dans les seuils de sécurité standard. Mais le simple volume de déchets électroniques imminents présente une réalité effrayante.

La transition vers l’« énergie propre » s’est muée en un cauchemar multi-générationnel de déchets dangereux. Si le recyclage est prohibitif en termes de coût et que la décharge est illégale, où ces milliards de panneaux sont-ils censés aller ? IMAGE : Échelle vs Déchets : L’année dernière, l’expansion solaire mondiale a dépassé toutes les autres sources d’énergie combinées – préparant une vague sans précédent de mise hors service dans les décennies à venir. »