Archives 1983 : La CIA n'est pas une agence de renseignement ?
Traduction en français ci-dessous
Traduction :
La CIA n'est pas une agence de renseignement. C'est une agence d'opérations clandestines. Ces opérations consistent notamment à renverser des gouvernements étrangers ou à les soutenir.
La désinformation constitue un autre volet de ces opérations clandestines. Or, à mon sens, le peuple américain est la cible principale des campagnes de désinformation de l'agence.
C'est ainsi que l'agence a mis au point ce qu'elle a baptisé le « Wisner's Wurlitzer ».
On désignait par ce nom un instrument sur lequel Wisner pouvait jouer n'importe quel air, n'importe où dans le monde et à tout moment. En principe, l'agence contrôlait un journal dans chaque pays du monde. Ainsi, pour faire paraître un article ou diffuser un thème particulier, il lui suffisait d'appuyer sur les bonnes touches pour que ces contenus soient relayés aux quatre coins du globe.
https://x.com/ABridgen/status/2099807643799797907
La CIA a été créée par notre propre MI6 en 1947 à son image. Si la CIA n’est pas une organisation de collecte de renseignements, mais en réalité une agence d’opérations clandestines et de désinformation – alors notre MI6 l’est aussi.
Cela explique pas mal de choses.
Blaise Metreweli est l’actuelle cheffe du MI6 ; son grand-père était Constantine Dobrowolski, un Ukrainien qui a rejoint le service de renseignement de Hitler sous le pseudonyme d’« AGENT No 30 » ; il a participé à des atrocités contre les Juifs et les combattants ukrainiens de la résistance anti-nazie.
Dobrowolski a combattu contre les Russes dans la division galicienne des SS et était connu comme « le Boucher ».
Metreweli semble être exactement le bon profil pour le MI6 si l’objectif final est de faire entrer le Royaume-Uni dans une troisième guerre mondiale contre la Russie par le biais d’opérations clandestines et de désinformation.
L'ancien agent de la CIA Ralph McGehee affirme que la CIA n'est pas une agence de renseignement, mais une agence d'opérations clandestines et de désinformation. La CIA collabore avec le MI6 et le Mossad ; ils doivent donc être de même nature. Il soutient que la désinformation de la CIA vise le peuple américain ; qu'en est-il alors du MI6 et du Mossad ?