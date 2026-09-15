Archives 1983 : La CIA n'est pas une agence de renseignement ?

Traduction :

La CIA n'est pas une agence de renseignement. C'est une agence d'opérations clandestines. Ces opérations consistent notamment à renverser des gouvernements étrangers ou à les soutenir.

La désinformation constitue un autre volet de ces opérations clandestines. Or, à mon sens, le peuple américain est la cible principale des campagnes de désinformation de l'agence.

C'est ainsi que l'agence a mis au point ce qu'elle a baptisé le « Wisner's Wurlitzer ».

On désignait par ce nom un instrument sur lequel Wisner pouvait jouer n'importe quel air, n'importe où dans le monde et à tout moment. En principe, l'agence contrôlait un journal dans chaque pays du monde. Ainsi, pour faire paraître un article ou diffuser un thème particulier, il lui suffisait d'appuyer sur les bonnes touches pour que ces contenus soient relayés aux quatre coins du globe.