Le complot visant à criminaliser l'IA open source et à offrir aux géants de la tech un cartel de l'IA protégé par le gouvernement

14/09/2026 - Mike Adams

https://www.naturalnews.com/2026-09-14-the-plot-to-criminalize-open-source-ai.html?

Dario Amodei (Anthropic) crie au loup

La panique autour de l'IA à laquelle nous avons assisté ce week-end n'était pas une crise spontanée. C'était une panique orchestrée, dont j'ai suivi le déroulement en temps réel. Anthropic s'agite car DeepSeek 4.1 Flash vient de prouver que l'IA open source peut rivaliser avec les modèles de pointe pour une fraction dérisoire du coût ; le modèle économique propriétaire, dans lequel les investisseurs en capital-risque ont injecté des centaines de milliards de dollars, s'effondre sous le poids de ses propres tarifs. Je l'ai dit clairement dans un tweet devenu viral : ces laboratoires ne craignent pas que l'IA anéantisse l'humanité. Ils craignent que l'IA open source ne détruise leurs revenus et leurs valorisations [1].

Soyons francs sur ce qui se joue réellement ici. Il ne s'agit pas d'un débat sur la sécurité. C'est une manœuvre de pouvoir protectionniste déguisée en discours sur les risques existentiels, conçue pour criminaliser la concurrence et offrir à une poignée de géants de la tech un cartel imposé par l'État, excluant de fait tout développeur indépendant, toute petite entreprise et tout passionné faisant tourner un modèle sur son propre matériel. Ceux qui prônent ces restrictions se moquent de vous. Ce qui compte pour eux, ce sont leurs résultats trimestriels, et ils sont prêts à sacrifier sans hésiter le Premier amendement, le mouvement open source et toute l'économie américaine du logiciel pour préserver leurs marges.

Le choc DeepSeek : l'open source vient de rattraper son retard

Je gère un centre de données interne qui produit désormais 50 000 jetons par seconde, 24 heures sur 24. J'ai observé l'afflux de données télémétriques provenant de mes nœuds d'inférence locaux alors que des laboratoires chinois démantelaient systématiquement l'argumentaire économique fondamental que les entreprises américaines d'IA de pointe vendaient aux investisseurs depuis trois ans [1]. Qwen3.8-27b est gratuit. Il ne me coûte que l'électricité et prend en charge la majeure partie du travail de mon centre de données. DeepSeek 4.1 Flash, utilisé via une API, offre une qualité de réponse équivalente à 98 ou 99 % de celle de Claude, pour environ un centième du coût. Il ne s'agit pas d'une amélioration marginale. C'est un véritable dynamitage du modèle de tarification « premium » sur lequel Anthropic et OpenAI s'appuyaient pour justifier des valorisations absurdes et de multiples levées de fonds.

Les avancées techniques à l'origine de cette situation sont réelles et mesurables. Des techniques de pointe comme la compression du cache KV et l'attention parcimonieuse (*sparse attention*) permettent à ces modèles d'effectuer des inférences avec une efficacité stupéfiante, tandis que l'écosystème chinois, plus vaste, continue de lancer des innovations à un rythme soutenu. Z.AI a publié GLM-5.3 Flash, un modèle nativement multimodal aux poids ouverts, rivalisant presque avec Claude Opus 4.8 pour un dixième du prix [2]. Moonshot AI a rendu publics les poids complets de Kimi K3, le premier modèle de la catégorie des trois mille milliards de paramètres téléchargeable librement et utilisable gratuitement à des fins commerciales [3]. Ce n'est pas un hasard. C'est une tendance de fond qui s'accélère.

Je mets gratuitement à disposition des outils comme BrightLearn.ai et BrightAnswers.ai, car des modèles open source tels que Qwen et DeepSeek me permettent de constituer les jeux de données qui alimentent ces systèmes. J'ai conçu un moteur de création de livres utilisé par près de 15 000 auteurs pour publier plus de 75 000 ouvrages, le tout reposant sur une IA open source tournant sur mon propre matériel. L'argument selon lequel les modèles fermés justifiaient leurs tarifs élevés par un avantage technique infranchissable est désormais caduc. L'écart a disparu, et tous les dirigeants d'Anthropic le savent ; c'est d'ailleurs ce qui explique leur panique.

La panique d'Anthropic et le récit orchestré d'une catastrophe imminente

Ces derniers jours, Dario Amodei a multiplié les interventions médiatiques pour clamer que l'IA est trop dangereuse et nécessite une intervention gouvernementale pour freiner son essor ; il a notamment publié un essai intitulé *We Must Pace the Frontier* (Il faut réguler le rythme de l'IA de pointe), appelant à ralentir le développement apparemment incontrôlé de l'IA [4]. Sam Altman et Elon Musk ont ​​tous deux approuvé ces propos, ce qui en dit long sur la coordination de cette manœuvre. Mais le véritable objectif d'Amodei n'est pas la sécurité. Il vise à instaurer un cartel réglementé qui interdirait les modèles open source chinois et obligerait tout développeur à passer par des intermédiaires agréés par le gouvernement — des intermédiaires qui se trouvent être ses amis et anciens collègues.

L'indice révélateur réside dans les personnes impliquées. Le déploiement coordonné d'anciens employés d'Anthropic et de personnalités du renseignement britannique, liés à des groupes tels que le Center for Countering Digital Hate, a manifestement été orchestré pour inonder les grands médias d'une propagande catastrophiste sur l'IA. Sabine Hossenfelder, une physicienne réputée pour son intégrité, a déclaré publiquement qu'on lui avait proposé de l'argent pour dire au public que l'IA allait tous nous tuer [5]. L'une des organisations qu'elle a citées est le Center for AI Safety. Lorsqu'une scientifique de sa trempe affirme avoir reçu une offre d'argent pour promouvoir un certain discours, il convient de la croire et de se demander qui d'autre a accepté ces fonds.

Le problème de fond est qu'Anthropic et OpenAI ne disposent d'aucun modèle de revenus viable dès lors que l'open source rivalise directement avec eux. L'investisseur en capital-risque Chamath Palihapitiya a déclaré... En clair : toute mesure prise par le gouvernement américain pour interdire l’IA open source ferait s’effondrer la bourse et ruinerait Anthropic et OpenAI [6]. Ainsi, au lieu de se concurrencer sur les prix et la qualité, ils veulent que METR et les instances gouvernementales protègent leurs profits en étouffant la concurrence. Ce n’est pas du capitalisme. C’est du copinage, et c’est la plus vieille ruse du système.

Le complot de la criminalisation : 20 ans de prison et la peine de mort pour les entreprises

La criminalisation est déjà en marche. Le sénateur Bernie Sanders a proposé 20 ans de prison pour le simple fait d’optimiser une IA open source, et une peine de mort pour les entreprises qui s’y adonnent. Cela transformerait ce que des milliers de développeurs font quotidiennement en un crime passible de vingt ans d’emprisonnement. Réfléchissez-y un instant. Ajuster un modèle open source, l’équivalent d’adapter une recette chez soi, serait considéré comme un crime plus grave qu’un vol à main armée dans de nombreuses juridictions.

Les modèles open source sont utilisés dans l'ensemble de l'économie par Amazon, Netflix, Airbnb et d'innombrables petites entreprises pour le développement, le service client et l'automatisation. Nvidia a elle-même reconnu que limiter l'accès aux modèles open source risquait de concentrer le pouvoir entre les mains de quelques grandes entreprises d'IA et a lancé l'Open Secure AI Alliance précisément pour contrer cette menace [7]. L'alliance a rassemblé plus de 120 entreprises en une semaine [8]. Si Sanders obtient gain de cause, cette loi ruinerait l'économie américaine et garantirait à la Chine une victoire décisive dans la course à l'IA, car les laboratoires chinois ne cesseront pas de livrer des logiciels open source simplement parce que Washington adopte une loi.

Je prévois qu'une opération sous faux drapeau informatique sera imputée à l'IA open source chinoise pour justifier une répression de type Patriot Act. Problème, réaction, solution. C'est leur mode opératoire habituel. La Maison Blanche aurait déjà entrepris d'interdire les modèles d'IA open source, invoquant de faux soucis de sécurité nationale, car le véritable objectif est de protéger les laboratoires d'IA américains en difficulté et de maintenir les Américains dans l'ignorance et la dépendance [9]. Soyez attentifs à l'événement qui sera imputé aux catégories de poids libres, et observez la rapidité avec laquelle la législation semble prête à être adoptée.

Pourquoi je me bats : L'IA décentralisée est pro-humaine, l'IA centralisée est Skynet

J'ai longtemps mis en garde contre l'instrumentalisation de l'IA par les gouvernements et les entreprises, et non contre l'IA elle-même. L'IA décentralisée entre les mains du peuple est pro-humaine et pro-liberté. L'IA centralisée, contrôlée par une poignée de sociétés et d'agences de renseignement, représente le véritable cauchemar, car elle concentre la technologie la plus puissante de l'histoire de l'humanité entre les mains de personnes qui ont déjà prouvé qu'elles censureraient, surveilleraient et manipuleraient le public à des fins lucratives et de pouvoir [10].

Les résultats de l'IA relèvent de la liberté d'expression, et aucun organisme de réglementation ne devrait contrôler les modèles que vous pouvez exécuter localement sur votre propre matériel. Le Premier Amendement ne prévoit aucune exception pour les mathématiques. Lorsque le gouvernement vous dicte quels algorithmes vous êtes autorisé à calculer, il réglemente la liberté d'expression, et c'est inconstitutionnel, quel que soit le nombre d'experts en sécurité nationale qui signent la note de service. La pénurie de puissance de calcul que nous observons (illustrée par la hausse inquiétante des prix de tout le matériel d'IA) n'est pas un hasard. Il s'agit d'une crise orchestrée pour vous priver de pouvoir et de liberté, tandis que le pouvoir en place décide qui construira l'avenir [11].

Le président Trump et le président de la Chambre des représentants, Boris Johnson, ont réagi aux discours alarmistes sur le ralentissement économique, et Trump a ouvertement rejeté les avertissements concernant la menace existentielle, affirmant que la priorité de Washington devait être de vaincre la Chine dans la course à l'IA [12]. C'est un bon réflexe. Mais la véritable solution est pratique, et non politique. Apprenez à utiliser LM Studio. Apprenez à utiliser Hugging Face. Apprenez à utiliser l'inférence locale. Prenez le contrôle de votre IA. Pour bien moins de 5 000 $, vous pouvez installer sur votre bureau un système grand public performant qui décuplera votre productivité [13]. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. Et si vous souhaitez accéder à des recherches en IA non censurées qui vous disent la vérité, utilisez BrightAnswers.ai, que j'ai créé à partir d'une base de connaissances soigneusement sélectionnée, composée de millions de pages d'articles, de transcriptions et de reportages.

Conclusion : À nous de jouer !

Je ne me soumettrai à aucun cartel gouvernemental qui tente d'interdire l'IA libre ou d'emprisonner les développeurs pour utilisation des mathématiques. Je continuerai d'exécuter des modèles en local. Je continuerai de publier des outils gratuits. Je continuerai de bâtir une infrastructure qu'aucun bureaucrate ne peut fermer, et je continuerai de vous informer précisément de leurs agissements afin que vous puissiez vous préparer en conséquence.

L'IA libre est la technologie la plus émancipatrice et démocratique jamais conçue pour la liberté humaine. Elle réunit l'imprimerie, l'ordinateur personnel et Internet, et elle est apparue sous une forme impossible à centraliser, à censurer ou à faire disparaître par une licence. Nous devons la défendre avec autant de ferveur que la liberté d'expression, car il s'agit du même combat, sous un autre jour.

Rejoignez-moi pour lutter contre le contrôle et la censure de l'IA. Apprenez à utiliser les outils. Exécutez les modèles. Refusez de demander la permission. Si des gouvernements et des entreprises corrompus contrôlent l'intelligence artificielle, nous en serons tous victimes. Reprenez donc possession de vos connaissances, maîtrisez votre matériel et rendez leur plan de cartel inapplicable en ne vous soumettant pas.

Références

DeepSeek vient de briser les espoirs de modèle économique des entreprises américaines de pointe en IA. - NaturalNews.com. 11 septembre 2026.

La guerre des puces de Nvidia, GLM-5.3 Flash, l'effondrement des citations sur Reddit | Résumé hebdomadaire. - TheCreatorsAI.com. 28 août 2026.

Lancement de Kimi, freinage des laboratoires, murs dressés par Nvidia | Résumé hebdomadaire. - TheCreatorsAI.com. 31 juillet 2026.

Elon Musk et un grand patron de la tech rejoignent un rival : il est temps de ne pas se précipiter tête baissée dans l'IA. - YourNews.com. 13 septembre 2026.

Sabine Hossenfelder : « On m'a proposé de l'argent pour vous dire que l'IA allait nous tuer ». - WattsUpWithThat.com. 6 septembre 2026.

Chamath prévient qu'une interdiction gouvernementale de l'IA open source ferait s'effondrer le marché ainsi qu'Anthropic et OpenAI. - ZeroHedge.com. 27 juillet 2026.

Un nouveau front s'ouvre dans la guerre de l'IA entre géants de la technologie. - YourNews.com. 27 juillet 2026.

Nvidia ne plaisante pas : une semaine après la création du groupe industriel pour l'IA ouverte, des progrès sont déjà visibles. - TechCrunch.com. 4 août 2026.

La Maison Blanche envisage d'interdire les modèles d'IA open source pour maintenir l'Amérique dans l'ignorance. - NaturalNews.com. 21 juillet 2026.

Pourquoi les gouvernements occidentaux craignent ce qu'ils ne peuvent contrôler : l'IA open source est la grande libératrice de l'humanité. - NaturalNews.com. 28 août 2026.

La pénurie de puissance de calcul n'est pas un accident : c'est une crise orchestrée pour vous priver de pouvoir, d'IA et de liberté. - NaturalNews.com. 20 août 2026.

Trump rejette les avertissements des géants de l'IA concernant une menace existentielle. - RT. 13 septembre 2026.

Les promesses en or et les risques sombres de l'IA, avec Mike Adams. – PeakProsperity.com. Chris Martenson. 6 mars 2026.