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Ciel Voilé

Diesel : Trump menace de fermer le robinet américain, la martingale de nos dirigeants prend l'eau

24 Septembre 2026, 17:23pm

Diesel : Trump menace de fermer le robinet américain, la martingale de nos dirigeants prend l'eau

Diesel : Trump menace de fermer le robinet américain, la martingale de nos dirigeants prend l'eau

France-Soir  Publié le 24 septembre 2026 - 16:00

 

Donald Trump s'est dit favorable, ce 22 septembre, à une interdiction des exportations américaines de diesel, dans l'espoir de faire retomber des prix devenus insoutenables pour son propre électorat. 

Sa formule ne laisse guère de place au doute sur ses intentions réelles : "J'ai moi aussi plaidé en ce sens. J'ai dit : ne vendons pas notre diesel à l'étranger. Nous produisons beaucoup de diesel" rapporte Le Figaro. Le gallon de diesel américain culmine désormais à 6,53 dollars, soit environ 5,70 euros, un niveau qui a pratiquement doublé depuis le début de l'année. Des élus républicains, à commencer par le gouverneur de Louisiane Jeff Landry, réclament depuis plusieurs jours une suspension des exportations pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-dix jours, en pleine préparation des élections de mi-mandat prévues début novembre. 

Le secrétaire à l'Énergie Chris Wright, lui, plaidait initialement pour maintenir un flux commercial aussi fluide que possible, preuve que l'administration américaine elle-même reste divisée sur la marche à suivre. Pendant ce temps, la Russie a prolongé son propre embargo sur les exportations de diesel au-delà de fin septembre, réduisant d'autant l'offre mondiale disponible et alimentant une flambée que plus personne ne semble maîtriser.

La suite :

www.francesoir.fr/politique-monde/diesel-trump-menace-de-fermer-le-robinet-americain-la-martingale-de-nos-dirigeants

 

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