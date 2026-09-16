Planter 66 milliards d'arbres ne fait pas une forêt

France-Soir Publié le 16 septembre 2026 - 10:36

Depuis 1978, la Chine a mis en terre 66 milliards d'arbres au nom de la Grande Muraille verte, ceinture destinée à freiner les sables du Gobi et du Taklamakan et à capter du CO₂. Trente-quatre milliards d'arbres supplémentaires sont annoncés d'ici 2050. Le chiffre impressionne. Il ne dit presque rien de ce que ces peuplements deviendront dans trente ans.

Une étude de Yuhang Luo, université de Pékin, parue fin mai 2026 dans Geophysical Research Letters, compare ces forêts plantées aux forêts naturelles à partir de données satellites d'indice de surface foliaire, c'est-à-dire de densité de feuilles vue du ciel. Les plantations poussent 66 % plus vite que les bois spontanés et réagissent plus fortement à la hausse du dioxyde de carbone. L'écart n'a rien de miraculeux, on a choisi des essences à croissance rapide, eucalyptus et peupliers, on a éliminé la végétation concurrente et on a fertilisé les jeunes plants. C'est une culture intensive d'arbres, pas une forêt qui s'installe.

Le verdissement accéléré est réel mais il est aussi temporaire. Luo le dit sans détour, les plantations sont un outil puissant de fixation du carbone à court terme, mais l'avantage s'érode avec l'âge. Passé quarante ans, la dynamique s'essouffle. Les forêts naturelles, plus lentes au départ, restent plus pertinentes pour stocker durablement le carbone et pour tenir face aux sécheresses, aux ravageurs, aux incendies. D'autres travaux sur les peuplements chinois indiquent même qu'elles accumulent davantage de carbone aérien dès les premières années, dès lors que l'on ne se contente plus de mesurer une canopée qui s'épaissit.

Là est la première limite du modèle, on confond une feuille qui pousse vite avec un stock qui tient. Le LAI satellite ne voit ni le tronc, ni les racines, ni le sol, ni le bois mort. Une plantation jeune et dense peut verdir le désert sur une image et rester un puits fragile. Si les arbres meurent, si on les coupe, si un insecte passe, le bilan s'inverse.

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