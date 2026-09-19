Fausse science pour le glyphosate de Monsanto, pression morale pour les vaccins de Bill Gates : les élus face aux lobbies

France-Soir Publié le 19 septembre 2026 - 08:35

La question n'est pas seulement de savoir si un élu "cède" un soir. Elle est de savoir qui a écrit d'abord le dossier qu'il lira, ou qui, avant lui, a fixé le prix moral de sa décision. À chacun sa manière !

Reporterre documente comment Monsanto a construit une science de convenance pour vendre ses pesticides, en pesant sur les autorités et sur le débat européen autour du glyphosate.

Les "Monsanto Papers", extraits par la justice américaine, montrent des cadres qui conçoivent, corrigent ou rédigent des articles ensuite signés par des chercheurs présentés comme indépendants. Ces textes ont circulé auprès des agences. Ils ont servi d'argument pour dire que le Roundup était sans danger. En novembre 2025, une revue a rétracté une étude de 2000 longtemps citée comme preuve de sûreté : l'indépendance de ses auteurs n'était plus tenable. Bayer, qui rachète Monsanto en 2018, hérite de la méthode avec l'entreprise : fabriquer le doute, puis s'appuyer sur la caution académique.

Bruxelles n'a pas voté dans le vide. Le renouvellement du glyphosate a duré des années, tiraillé entre l'avis du CIRC sur un risque cancérogène probable et des évaluations européennes plus rassurantes. Or quand une partie de cette littérature a été écrite dans l'ombre de l'industrie, le ministre qui "suit la science" suit parfois un texte déjà écrit ailleurs. Ce n'est pas une théorie. C'est une chaîne de mails, de revues et de décisions.

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