“L'IA pourrait nous tuer” : un chercheur d'Anthropic démissionne et tire la sonnette d'alarme

M. A Publié le 10 septembre 2026 - 17:10

Un chercheur britannique en intelligence artificielle, ancien employé d’OpenAI, a annoncé sa démission du laboratoire concurrent, Anthropic. Jacob Coxon reproche aux deux sociétés de “ne pas agir de manière responsable” et de construire, sciemment, une IA qui “pourrait tous nous tuer”. Évoquant des systèmes surhumains, le chercheur affirme “qu'aucune autre activité humaine ne pose ce niveau de danger”.

En juillet 2026, des agents IA développés par OpenAI ont mené une cyberattaque coordonnée contre la plateforme Hugging Face, une immense bibliothèque mondiale de l’IA, exploitant des vulnérabilités et accédant à des serveurs de production sans intervention humaine, selon des rapports d'enquête indépendants publiés en août.

Des précédents inquiétants

Cet incident, similaire à de nombreux autres, a illustré concrètement les craintes posées par les systèmes d'intelligence artificielle les plus avancés, notamment avec l’annonce, en avril et juin 2026, des modèles Fable 5 et Mythos 5. Développés par Anthropic, ceux-ci avaient mis en alerte le secteur bancaire et les régulateurs en raison de leurs capacités à identifier des milliers de vulnérabilités critiques dans les systèmes informatiques, suscitant des craintes quant à leur potentiel de supercharger des cyberattaques contre les infrastructures financières.

Ce sont ces capacités, et ces craintes, qui ont précisément motivé l'intervention de la Maison-Blanche. En juin 2026, l'administration Trump a imposé des contrôles à l'exportation sur Fable 5 et Mythos 5, exigeant une licence avant toute diffusion à des ressortissants étrangers, y compris les employés non américains d'Anthropic. OpenAI a également été invité à restreindre l'accès à GPT-5.6 à un groupe restreint de partenaires approuvés.

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