Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Actualités santé 15 octobre 2026

15 Octobre 2026, 17:04pm

CE QUE BIG PHARMA NE VEUT PAS QUE VOUS SACHIEZ

1. Le bicarbonate de soude élimine 96 % des pesticides des fruits non biologiques. (Résidus en surface)

2. L'huile de ricin avec du bicarbonate de soude a fait disparaître naturellement 12 taches de vieillesse au fil du temps.

3. L'huile de nigelle a réduit les ballonnements et l'inflammation.

4. L'huile de coco avec du bicarbonate de soude blanchit visiblement les dents en seulement 48 heures.

5. Le curcuma avec du poivre noir réduit l'inflammation chronique mieux que la plupart des pilules.

6. Le glycinate de magnésium améliore le sommeil, l'anxiété et les crampes musculaires en quelques jours.

 7. Le zinc reconstruit votre système immunitaire plus rapidement que n'importe quel complément sur le marché.

 8. Sel, électrolytes et eau dès le matin avant toute chose.

https://x.com/BarbaraOneillAU/status/2110448358712131772

 

Vous aimerez aussi :
Inf'OGM lance une enquête sur les microorganismes génétiquement modifiés
Inf'OGM lance une enquête sur les microorganismes génétiquement modifiés
Retrouver le quotidien, les collectifs et l'espérance
Retrouver le quotidien, les collectifs et l'espérance
En France sept millions d'adultes manquent de nourriture : le rapport qui met à nu l'échec de ces dix ans de politiques publiques
En France sept millions d'adultes manquent de nourriture : le rapport qui met à nu l'échec de ces dix ans de politiques publiques
Nourrir les poissons d’élevage avec des insectes, la fausse bonne idée écologique
Nourrir les poissons d’élevage avec des insectes, la fausse bonne idée écologique
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso