Actualités santé 15 octobre 2026

CE QUE BIG PHARMA NE VEUT PAS QUE VOUS SACHIEZ

1. Le bicarbonate de soude élimine 96 % des pesticides des fruits non biologiques. (Résidus en surface)

2. L'huile de ricin avec du bicarbonate de soude a fait disparaître naturellement 12 taches de vieillesse au fil du temps.

3. L'huile de nigelle a réduit les ballonnements et l'inflammation.

4. L'huile de coco avec du bicarbonate de soude blanchit visiblement les dents en seulement 48 heures.

5. Le curcuma avec du poivre noir réduit l'inflammation chronique mieux que la plupart des pilules.

6. Le glycinate de magnésium améliore le sommeil, l'anxiété et les crampes musculaires en quelques jours.

7. Le zinc reconstruit votre système immunitaire plus rapidement que n'importe quel complément sur le marché.

8. Sel, électrolytes et eau dès le matin avant toute chose.

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